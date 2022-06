Parece que gran parte de la humanidad se olvidó que todavía se está desarrollando una guerra entre Ucrania y Rusia a pesar de haber sido el centro de atención mundial en meses recientes. Desafortunadamente, todavía está muy lejos de terminar. Esta semana, GSC Game World, el estudio responsable de Stalker 2 y cuya sede se ubica en Kiev, nos recordó que la guerra sigue en curso a través de un estremecedor vídeo.

El plan original de GSC era lanzar Stalker 2 a finales del presente año. Es uno de los títulos más esperados por los suscriptores de Xbox Game Pass. Sin embargo, una inesperada guerra se atravesó en el camino y arruinó todos sus planes. Desde luego, los desarrolladores se vieron obligados a dejar sus oficinas y, en el mejor de los casos, continuar el trabajo desde casa —si no fue destruida—. Esta lamentable situación provocó que el juego se retrasara hasta 2023.

No obstante, la fecha de lanzamiento de Stalker 2 es lo que menos importa ahora. El vídeo, compartido durante el showcase extendido de Xbox y Bethesda, deja en evidencia la complicada situación que atraviesan los empleados de GSC. Salvar la vida de su familia y la suya propia se convirtió en la máxima prioridad. Otros, de hecho, tuvieron que tomar las armas para defender su país de la invasión rusa. Los testimonios son conmovedores.

"Tenemos sirenas antiaéreas todo el tiempo. Trabajo y luego salgo a caminar así", menciona un community manager del estudio mientras camina por una calle completamente destruida. "Por 3 meses vivo y trabajo en este corredor. Un perro tuerto, rescatado del bombardeo de Hostomel, vive conmigo. No es fácil escribir misiones violentas cuando hay una guerra afuera de tu ventana", declara Dariia Tsepkova, diseñadora narrativa de Stalker 2.

"Mi nombre es Oleksandr. Soy animador en GSC. Soy de Mariúpol. Desde el comienzo de la guerra no he tenido contacto con mis padres. Es un sentimiento horrible e indescriptible el no saber si tus seres queridos están vivos", expresa otro empleado. Por su parte, Dmytro lassenev, líder de desarrollo de IA y quien ahora defiende a su país al lado de las fuerzas armadas, señaló que nunca imaginó una guerra en Europa durante el siglo 21. "Después de nuestra victoria vamos a regresar al juego", dijo el diseñador narrativo Maksym Hnatkov.

Sin duda, son intervenciones bastante fuertes que demuestran cómo un conflicto bélico cambia la vida de millones de personas en un abrir y cerrar de ojos. "Han pasado 111 días desde que la guerra irrumpió en nuestro hogar, cambiando todo y a todos a nuestro alrededor. GSC Game World es una empresa ucraniana, por lo que nuestra historia es similar", comentan desde el estudio.