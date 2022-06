A sus 36 años, Rafa Nadal se ha hecho con su décimo cuarto Roland Garros, que le supone el Grand Slam número 22. No cabe duda de que, a día de hoy, es el mejor tenista del mundo, por encima de Novak Djokovic. Pero lo más increíble es que ha alcanzado casi todas estas hazañas con una dolencia en su pie que a medida que pasan los años se va haciendo más y más intensa. Se trata del síndrome de Mueller-Weiss, una causa rara y poco diagnosticada de dolor crónico, en la que se ve afectado el hueso navicular del pie. A día de hoy no tiene tratamiento, más allá de una cirugía que no siempre garantiza los mejores resultados. Por eso, con Rafa Nadal durante todos estos años se ha estado probando la opción intermedia de intentar paliar el dolor antes de los partidos.

Si ya para empezar la enfermedad es bastante poco frecuente, el caso de Rafa Nadal es aún más raro por la edad en la que debutó con la enfermedad. Y es que se sabe que este síndrome es mucho más común en mujeres, con edades de inicio entre los 40 y los 60 años. Él comenzó a sentir los dolores cuando solo tenía 19 años. Puesto que es una enfermedad degenerativa, desde entonces estos no han hecho más que empeorar.

Por eso, en más de una ocasión se ha hablado de su posible retirada, especialmente después de que en 2021 tuviese que hacer un parón a mitad de temporada a causa de los dolores. Si ha conseguido llegar hasta aquí ha sido gracias a inyecciones dirigidas a, literalmente, dormirle el pie. Esa es una de las opciones, pero no es viable durante mucho más tiempo. Pero entonces, ¿qué más tratamientos hay disponibles para Rafa Nadal?

¿A qué se debe la enfermedad de Rafa Nadal?

Para saber cómo tratar una enfermedad el primer paso es comprender su origen. Y, desgraciadamente, esto no es fácil con el síndrome que padece Rafa Nadal.

Fue descrito por primera vez en 1927 por el cirujano Walter Mueller. Dos años después, a su descripción se unió la del radiólogo Konrad Weiss, quien aseguró haber atendido a pacientes con síntomas similares. Sin embargo, los dos especialistas no se pusieron de acuerdo con cuál podría ser el origen del síndrome. Para Mueller debía ser una enfermedad congénita. Es decir; que, a pesar de dar la cara en la edad adulta, los pacientes nacieran con ella. Para Weiss, en cambio, podría deberse a una osteonecrosis, en la que el flujo sanguíneo del interior del hueso se habría visto alterado por diferentes motivos.

No está claro si es una enfermedad congénita o debida a contusiones o falta de riesgo en el hueso

Desde entonces se han lanzado muchas hipótesis. Por ejemplo, que se deba a la acumulación de contusiones en el pie. Esto explicaría por qué se da en deportistas tan prolíficos como Rafa Nadal. No obstante, no está claro que el motivo sea este.

Sin saber su origen, no es fácil determinar los mejores tratamientos. Generalmente se opta por paliar el dolor y, en caso de que este llegue a ser muy insoportable, se recurre a la cirugía. Básicamente eso es lo que han empezado a hacer con Rafa Nadal y aún les quedan algunos cartuchos que quemar.

El peligro de jugar con el pie dormido

De momento, Rafa Nadal se ha sometido a infiltraciones en las que se bloquea el nervio responsable del dolor insoportable de su pie.

Esto le permite jugar, sí, pero básicamente tiene el pie dormido. Por eso no es algo viable a largo plazo, ya que podría sufrir torceduras u otras lesiones derivadas de no poder apoyar el pie con la sensibilidad adecuada.

Con el pie dormido podría tener torceduras u otras lesiones

A pesar del peligro, así ha sido como el tenista ha ganado este último Roland Garros. Lo ha hecho consciente de sus limitaciones. De hecho, se hizo viral un vídeo en el que se veía tanto a él como a su oponente, Casper Rudd, justo antes de salir a la arena. Se veía como el noruego se mantenía quieto junto a la puerta, mientras que Rafa corría por la estancia, practicando tanto los desplazamientos como los golpes de raqueta. Se llegó a decir que era una estrategia para poner nervioso a su rival.

Sin embargo, él mismo ha reconocido en declaraciones a COPE que en realidad era un modo de activarse, ya que la necesidad de activación no es la misma con los 23 años de Rudd que con sus 36. De paso, así podía practicar esa pisada que podría haberse visto afectada por el bloqueo del nervio. Y lo cierto es que salió bien.

Ahora, su siguiente paso previo a la cirugía será probar con las inyecciones de radiofrecuencia. Esta es una técnica muy antigua que consiste en usar el calor procedente de una corriente alterna de frecuencia media-alta. Tiene multitud de aplicaciones, desde el tratamiento del cáncer hasta la reducción del dolor. Esto último se debe a que ese aumento de temperatura puede dirigirse a los nervios sensitivos responsables del dolor en multitud de patologías. Sería mucho más específico que las infiltraciones que se le han realizado a Rafa Nadal hasta el momento, de modo que se disminuiría su padecimiento sin necesidad de dormir el pie.

La última opción

Para terminar, si todo lo anterior no fuera bien, quedaría solo la cirugía. Según ha explicado a ABC Isabel Guillén, jefa de la Unidad de Cartílago y especialista en cirugía del pie en la Clínica Cemtro, la intervención sería una osteotomía.

Esta es una operación en la que se reparan las articulaciones cortando y remodelando los huesos. Podrían acabar con el dolor, pero por desgracia el procedimiento sería demasiado invasivo y le impediría poder seguir con los torneos y las rutinas de entrenamiento. Le supondría tener que dejar el tenis.

Es un momento que tarde o temprano tendrá que llegar. Sin embargo, con el tenista pasa algo así como con el helicóptero Ingenuity, que llegó a Marte para realizar 5 vuelos en 30 días y lleva casi 30 en un año. Visto lo visto, es lógico que la NASA sea reacia a jubilarlo. Tan reacia como los aficionados al tenis de todo el mundo a dejar de ver sobre la pista a su querido Rafa Nadal.