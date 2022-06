Quizá hayas visto una larga lista de tuits y noticias que hablan de la pena de cárcel de 7 a 11 años por llevar una bandera LGTBI en alguno de los partidos del Mundial de Fútbol que se celebrará en Catar en próximo invierno. Pues bien, la noticia es falsa. Atribuidos a un funcionario del país musulmán –presumiblemente a Nasser Al-Khater por aparecer en la imagen del tuit–, la realidad es que estas palabras nunca han salido de su boca.

Twitter lo ha vuelto a hacer, sin duda. Popularizado a través de una cuenta en la red social creada en marzo de este mismo año, la realidad es que la información ha sido replicada más de 50.000 veces desde el tuit original. También traducida a varios idiomas replicando las mismas palabras del supuesto funcionario catarí. Medios españoles, árabes, alemanes y, por supuesto, también en inglés, han tomado como válida la información de la cuenta @kunafa_says. Ahora bloqueada por el propio Twitter, esto no ha sido suficiente para parar la bola de nieve que esta noticia falsa ha iniciado al convertirse en otro fenómeno viral. Se pueden ver algunas informaciones de medios locales del país que ya apuntaban hace días a la falsedad de la información en medios locales de Catar que, hasta ahora, han pasado desapercibidas. La pena de cárcel por portar una bandera LGTBI ha ocupado portadas de medios internacionales desde hace unos días.

El discurso de políticos españoles tampoco ha faltado. El propio Íñigo Errejón, líder de Más País, pedía a la selección española de fútbol que luciera camisetas con la bandera arcoíris en repulsa a los comentarios del mencionado tuit falso.

Pero, ¿quién inició esta información falsa? La realidad es que no está del todo claro. No hay muchos datos sobre quién está detrás de esta cuenta, de la que ya no se puede ver su historial de publicaciones. Según la descripción del autor, aún visible, es musulmán y pacifista, entre otras cuestiones. Para Marc Owen, experto en desinformación, el perfil podría estar relacionado con acciones políticas de Pakistán, India o campañas regionales contra la actual política LGTBI de Catar; que han aprovechado la visibilidad del Mundial de Fútbol para hacerse eco de la situación del país. En cualquier caso, siguen siendo especulaciones.

Lo único cierto en ese tuit es, de hecho, la imagen. Disponible en un banco de imágenes, efectivamente pertenece a Nasser Al-Khater, secretario general del Comité de Organización y Legado de los proyectos del Mundial FIFA 2022. Un documento original que pertenece a la celebración del 72º Congreso de la FIFA en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Doha, en marzo de 2022.

Unas declaraciones plausibles, pero falsas

La FIFA en las celebraciones del orgullo LGTBIQ+

¿Cómo se ha extendido esta noticia falsa sin que sonasen las alarmas en primera instancia? El historial de restricciones de Catar y sus políticas contra el colectivo LGTBI no han ayudado lo más mínimo a solucionar esta cuestión. Pero la realidad es que no existen tales declaraciones. Ni en la web oficial del Mundial de Fútbol de Catar, ni en entrevistas protagonizadas por el propio Nasser Al-Khater. Ni siquiera medios catarís tienen el original de esta declaración, una que ya ha sido rechazada por las diferentes instituciones implicadas.

Sin embargo, como comentamos, la historia no ayuda. Si bien es cierto que portar banderas LGTBI no estará penado con la cárcel, sí que es cierto otro de los titulares que el país musulmán ha dado estos últimos días: la persecución, también con pena de cárcel, de las relaciones extramatrimoniales en el país.

La FIFA ya hizo declaraciones en 2020 apuntan a que, independientemente de dónde se celebrase el Mundial, las banderas arcoíris y camisetas serían aceptadas en los estadios de fútbol

Con este nivel, la cuestión de las banderas parecía bastante factible. Especialmente por la hemeroteca que dejan atrás el Mundial de Fútbol de Catar y el propio Nasser Al-Khater, protagonista de múltiples entrevistas relacionadas con la posición del país respecto a la comunidad LGTBI.

Por un lado, la FIFA ya hizo declaraciones en 2020 que apuntan a que, independientemente de dónde se celebrase el Mundial, las banderas arcoíris y camisetas serían aceptadas en los estadios de fútbol. Aun estando prohibida la homosexualidad en el país, la organización garantizaba la libertad de expresión. La contraparte venía de la mano de los funcionarios del país. Primero Mansoor Al Ansari, secretario general de la Asociación de Fútbol de Qatar, que ya jugaba con la idea de prohibir las banderas LGTBI durante el evento. Meses antes, el propio Nasser Al-Khater en una entrevista a Associated Press en la que hacía una declaración polémica: "Si un hincha levanta la bandera y yo se la quito es para protegerlo porque si no soy yo, alguien más a su alrededor podría atacarle. No puedo garantizar el comportamiento de todo el pueblo".

Estas declaraciones llovían sobre mojado, independientemente de lo que la FIFA dijese del evento. Fue a finales de 2021 cuando Al-Khater dio su entrevista más polémica a la CNN. Afirmando que la comunidad LGTBI no debía sentirse insegura en el país, sí que avisaba de que "no se realizasen muestras de afecto y respeten la cultura local". El resultado fue una entrevista llena de tensión y silencios que, a ojos del mundo, mostraba la cara de Catar respecto a este tema. Y que culmina con una noticia falsa en Twitter que bien podría ser muy real.

¿Qué dice la ley de Catar respecto al colectivo y la bandera LGTBI?

Desde el momento en el que se decidió llevar el mundial de Fútbol a Catar, la opinión pública internacional cargó contra la decisión de la FIFA. Movimientos de calendarios a un lado, al tener que celebrar el campeonato en invierno para ajustarse a las temperaturas de Catar, era la política de derechos humanos que el país musulmán llevaba a cabo lo que más problemas ha ocasionado.

La construcción de los estadios de fútbol, que se han llevado la vida de miles de migrantes –6.500 según datos oficiales–, su suma a la cuestión de las mujeres –y sus pocos derechos en el país– y el colectivo LGTBI. Para estos últimos, las normas han estado claras: la homosexualidad está terminante prohibida en el país. Algo que hemos podido ver en las úlitmas semanas con la censura de varias películas de Disney o Marvel por incluir escenas con mujeres lesbianas. Las relaciones sexuales o afectivas entre personas del mismo sexo están condenadas con cadena perpetua o pena de muerte. Seducir a un varón está condenado con tres años de cárcel por sodomía e inmoralidad. Respecto a esto, instan a que se respete la cultura del país, con unas normas que son válidas para todos, "al igual que ellos respetan las diferentes culturas", apuntaba Al-Khater en la misma entrevista a la CNN.

Dicho de otro modo, apertura temporal con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol –y por exigencias de la FIFA– y perfil bajo en cualquier manifestación LGTBI en un país que, a día de hoy, sigue teniendo una política homofóbica y sin noticias de ser modificada.