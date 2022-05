Twitter quiere copiar una de las mejores características de TikTok, y ya está trabajando en ello según ha informado TechCrunch. La red social dirigida por Parag Agrawal y que próximamente podría ser propiedad de Elon Musk, permitirá a los usuarios ver si el autor de un tweet ha dado 'like' a una respuesta con una etiqueta llamada "Liked by Author" que aparecerá en la zona superior del comentario. El objetivo de esta característica, según la compañía, es "poder ayudar a dar a la gente contexto sobre los tuits que ven".

La etiqueta "Liked by Author" (Le gusta al creador) permitirá al usuario conocer si el autor de esa publicación está de acuerdo u opina lo mismo sobre esa respuesta a su tweet original. Si bien es cierto que Twitter ya permite ver si el autor ha dado 'Like' a un comentario — ya sea pulsando en el número de 'Me gusta' del tweet o accediendo a la sección 'Me gusta' de su perfil—, el proceso es muy poco intuitivo. Por lo tanto, la nueva insignia también pretende simplificar esos pasos.

Todo esto, por supuesto, tiene especial sentido en aquellas cuentas populares, como las de celebridades o usuarios que tienen un gran número de seguidores, aunque se espera que la función esté disponible para todos los usuarios.

De hecho, y según destaca el citado medio, la etiqueta de 'Le gusta al creador' se está probando en un número aleatorio de usuarios que utilizan la app de Android para Twitter. La función, además, parece estar disponible de forma global. No obstante, todavía no hay una fecha de lanzamiento concreta. Tampoco se desconoce si es posible ocultar ese mensaje a través de la configuración del perfil.

Twitter también está trabajando en nuevas características

La posible compra de la plataforma por parte de Elon Musk no han impedido a Twitter seguir lanzando y desarrollando funciones. Recientemente, la red social anunció los Círculos de Twitter, una característica similar a los "mejores amigos" de Instagram que permite a los usuarios compartir tweets visibles únicamente para un pequeño grupo de personas, con un máximo de hasta 150 usuarios.

Twitter también está implementando la posibilidad de eliminar seguidores sin necesidad de bloquearlos. De nuevo, característica que está presente en Instagram. Todo ello, además, mientras la compañía trabaja en el esperado botón para editar tweets, que podría llegar en los próximos meses.