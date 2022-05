El actor Ray Liotta, ha fallecido en República Dominicana mientras dormía a los 67 años, según lo ha revelado la publicación Deadline. El actor se catapultó a la fama al formar parte del elenco del clásico dirigido por Martin Scorsese, Uno de los nuestros (Goodfellas), junto a Robert de Niro y Joe Pesci. El papel marcó para siempre su carrera. Se ha caracterizó por interpretar a personajes oscuros, fríos y cínicos, con doble moral.

Ray Liotta nació en 1954 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue abandonado en un orfanato antes de ser adoptado a los seis meses por una secretaria, Mary y Alfred Liotta, dueño de una tienda de partes de automóviles y presidente del partido demócrata local. Empezó a trabajar en series de televisión a finales de la década de los 1970.

Durante la siguiente década dio el salto a la gran pantalla, donde interpretó, sobre todo, papeles secundarios hasta que Jonathan Demme le ofreció uno de los papeles protagonistas de Algo salvaje (1986), junto a Jeff Daniels y Melanie Griffith. Por esta película recibió la nominación a los Globos de Oro.

Goodfellas, la película que marcó la carrera de Ray Liotta

Después, en 1990 interpretó al gángster Henry Hill en Goodfellas. La película recibiría seis candidaturas a los Premios Oscar, incluyendo la de mejor película. Ray Liotta también participó en videojuegos y películas animadas. Interpretó al personaje de Tommy Vercetti en Grand Theft Auto: Vice City. También actuó como si mismo en Bee Movie.

En los últimos años, Ray Liotta estaba en un revival de considerable importancia en su carrera cinematográfica. Sus títulos más recientes incluyen The Many Saints of Newark, Marriage Story y No Sudden Move. Formó parte del elenco de Cocaine Bear, dirigida por Elizabeth Banks. También, protagonizar la película de Working Title The Substance, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

Mayormente conocido por sus papeles en la pantalla grande, Ray Liotta también tuvo relevancia reciente en televisión. El actor protagonizó junto a Taron Egerton la serie Black Bird de Apple TV+. A la vez, que fue parte de la serie Hanna de Prime Video y el drama NBC Shades of Blue de 2016–18 junto a Jennifer Lopez.

Al momento de su muerte, Ray Liotta estaba comprometido con Jacy Nittolo. Se encontraba en República Dominicana participando en el rodaje de la película Dangerous Waters. Su fallecimiento ocurrió mientras dormía.