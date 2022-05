La muerte de Ray Liotta derivó en distintas compilaciones y reacciones en redes sociales que sirvieron para recordar parte de su trayectoria. Un actor que parecía fuera del circuito actual de la industria del cine pero que se las apañó para consolidar una carrera con varias películas notables. Algunas de ellas, incluso, son clásicos contemporáneos.

La carrera cinematográfica de Ray Liotta comenzó con The Lonely Lady, en 1983. Unos años antes, en 1978, ya había aparecido en algún programa televisivo, como si se tratara de una relación y un interés natural hacia las cámaras y la exposición de la época. Luego el título mencionado, vino uno de sus primeros éxitos, Algo salvaje, titulada en inglés como Somenthing Wild, estrenada en 1986.

El final de los años 80 y el principio de los 90 fue el lapso en el que Ray Liotta sumó varios de los filmes más trascendentales de su carrera. Varios de ellos, hasta la actualidad, son recordados por los cinéfilos; como aquella escena de Goodfellas, en 1990, en la que junto a Joe Pesci improvisaron distintas líneas.

A continuación, una serie de cinco películas en las que Ray Liotta estuvo presente. Dentro de esta selección se incluye desde sus primeros trabajos hasta otros más recientes.

Las cinco películas de Ray Liotta que debes ver

Algo salvaje (1986)

Aunque fuera su segunda película, no pocos cinéfilos lo recuerdan por ella. En Algo salvaje compartió elenco con Melanie Griffth y Jeff Daniels, los protagonistas. Se trata de una historia en la que Lulu, interpretada por Griffith, se enamora de un empleado bancario llamado Charles, quien es encarnado por Daniels. ¿Qué ocurre dentro de la historia? Griffth está casada con Ray Sinclair, el personaje de Ray Liotta, quien se entera de la otra relación.

Campo de sueños (1989)

Durante el 2021, Major League Baseball rindió un homenaje a esta película. El hecho, en el que dos equipos recrearon lo que ocurre en el film, sirve para dimensionar el impacto cultural de esta producción. Campo de sueños fue protagonizada por Kevin Costner, quien tiene la tarea de construir un campo de béisbol donde hay un granero. Ray Liotta interpretó en esta película a “Shoeless Joe” Jackson, quien en la vida real jugó para los varios equipos de la liga.

Goodfellas (1990)

Un clásico del cine contemporáneo y, quizá, la película más mencionada en relación con Ray Liotta al saberse sobre su muerte. En esta producción, dirigida por Martin Scorsese, el actor interpretó a Henry Hill. Él es un joven que se encuentra fascinado por todo el entorno criminal al que se aproxima.

Historia de un matrimonio (2019)

Sobre esta película hubo una lluvia de comentarios y críticas durante el 2019. La mayoría de ellas, por no decir todas, en favor de sus protagonistas: Adam Driver y Scarlett Johansson. Sin embargo, Ray Liotta interviene en ella como uno de los abogados involucrados en el conflicto de los protagonistas.

Ni un paso en falso (2021)

En esta producción interpretó a Frank Capelli. Se trata un film ambientado en el Detroit de 1955. La trama reúne a distintos delincuentes, quienes son contratados para robar un documento. El plan no funciona y deriva en una cacería enfocada en la persona que los contrató.

Además de esta producción, Ray Liotta participó en proyectos como El Tonto, Broken Soldier y Cocaine Bear, que serán estrenos próximamente. También es recordar por participar en documentales como la serie 30 for 30 de ESPN, en la que narró el capítulo "Playing for the Mob".