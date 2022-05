Hace unos días, la productora Kathleen Kennedy reconocía que dar un nuevo rostro a Han Solo interpretado por Harrison Ford fue un error. Uno que enseñó a LucasFilm los inconvenientes de brindar nuevas versiones a personajes tradicionales de la saga galáctica. De modo, que la serie de Disney+ Obi-Wan Kenobi, que se estrenará el 27 de mayo, tiene una doble responsabilidad. Por un lado, lograr que el célebre personaje tenga una nueva relevancia sin perder su esencia dentro del canon de la mitología de la saga. Y por el otro, contar a una nueva generación de fans todo sobre el personaje que entró en el cine de la mano de Sir Alec Guinness.

¿Es posible lograr algo semejante? ¿En especial luego de la controversia y la división de opiniones de la más reciente trilogía? La labor está cargo de la directora Deborah Chow y el guionista Joby Harold. Ambos tienen a cuestas la complicada misión de añadir datos novedosos a la biografía oficial de uno de los personajes más queridos de la saga. También, de recorrer sus años desconocidos — esbozados, insinuados pero nunca mostrados — en un nuevo formato.

Obi-Wan Kenobi representa un puente unión entre la trilogía original y todo lo que ocurrió después. A la vez, un planteamiento claro y conciso sobre la forma en cómo evolucionan los personajes de Star Wars a través del tiempo. ¿Logrará Obi-Wan Kenobi algo semejante?

Un recorrido por nuevos y viejos lugares

Hace unos días, Harold reconoció la labor titánica de incluir información novedosa en Star Wars. En una entrevista para Den of Geek, el guionista explicó que no se trata solo de crear un buen programa, sino además uno que rinda homenaje a la saga. Por si eso no fuera suficiente, también escribir una historia capaz de replantearse de manera válida y sustanciosa, la mitología de la franquicia. Algo más que complicado cuando el canon se extiende desde cómics, libros, series animadas y ahora, series.

“Creo que al principio te sientes intimidado, sin duda. Estaría mintiendo si digo que ocurre”, comentó Harold a Den of Geek. “Érase una vez, George Lucas escribió ese nombre en una hoja de papel. Ahora eres el custodio de ese nombre durante este período de tiempo. Sientes el peso de eso”. Por supuesto, para el guionista también se trata de la posibilidad de crear una nueva dimensión acerca de Star Wars como legado. En especial, el que se relaciona con Obi-Wan Kenobi. El jedi fugitivo es una línea que recorre la historia de los Skywalker, la orden Jedi e incluso todo lo relacionado a la caída de la República. Con un personaje semejante en manos, el equipo detrás de Obi-Wan Kenobi tiene la responsabilidad de recrear y reconstruir algo más profundo. La forma en que Star Wars comprende la evolución emocional e intelectual de sus personajes.

Por ese motivo, la serie de Obi-Wan Kenobi de Disney+ se enfrenta a varias dificultades de origen. Algunas de las cuales parecieron insalvables y convirtieron al proyecto en un complicado recorrido argumental. Después de que el guionista original Hossein Amini (Drive) se separara del proyecto, la historia entera tuvo que repensarse. Y eso incluyó, evaluar la posibilidad que la serie fuera algo más que un homenaje o un punto focal en la historia de Kenobi. De ahí, que la siguiente decisión fuera convertir a la historia en una continuación no oficial de las precuelas.

Mucho más interesante resultó el salto de ser una trama narrada a través de Kenobi a ser una historia acerca de la vida del personaje. Desde sus años de aislamiento a un eventual enfrentamiento con su antiguo pupilo. Obi-Wan Kenobi es un recorrido a través de la madurez del jedi y su punto más alto y complejo como heredero de un legado poderoso. No solo es uno de los pocos sobrevivientes a la fatídica orden 66, sino el único que — en apariencia — tiene noticias sobre Luke y Leia. Eso le pone en la situación complicada de tener asuntos pendientes con Darth Vader (Hayden Christensen) y su contexto. Algo que Harold dejó claro tendría especial interés.

“Todavía hay una historia sin contar debido al peso de lo que lleva, debido a Anakin”, explicó Harold en la entrevista. “Ese peso y cómo se concilia y evoluciona (como personaje). Cómo se convirtió en el hombre que eventualmente, ¿será en A New Hope. Especialmente, cuando se enfrenta a Vader, está en paz. ¿Cómo terminó en paz el hombre de Mustafar? Eso se sintió como una historia”.

Y al final, todos los caminos confluyen en la serie de Obi-Wan Kenobi

Por extraño que parezca, cada generación de fanáticos de Star Wars tiene un Obi-Wan Kenobi distinto. Desde Guinness a Ewan McGregor, pasando por la serie animada. La versión del personaje es el reflejo de la evolución de la saga. Y es algo que la serie deja claro.

“Obi-Wan fue el alma de [la trilogía original]. Fue quien abrió el telón y presentó a la audiencia un nuevo mundo. No solo en cuanto a la mitología, sino un nuevo mundo de narración y todo lo que George construyó” explicó Harold. “Fue a través de los ojos de Obi Wan, a través de sus palabras, que todos llegamos a entender ese mundo más grande. Por eso, él siempre ha sido, para mí, el personaje más convincente. Por mucho que fuera la historia de Skywalker, Obi-Wan fue el punto de entrada”. Y eso es algo que quedará más que claro en la futura serie. El intento más ambicioso, respetuoso y en especial, significativo hasta ahora, de brindar una nueva dimensión a los personajes tradicionales de la franquicia.