Logitech ampliará su catálogo de teclados inalámbricos MX con la incorporación de dos modelos mecánicos, cuyo lanzamiento estaría a la vuelta de la esquina. Según reporta WinFuture, los productos en cuestión llegarán bajo los nombres MX Mechanical y MX Mechanical Mini.

Como se pueden imaginar, el primero consistiría de un modelo de tamaño completo; en tanto que el segundo sería una variante bastante más pequeña en tamaño, algo principalmente favorecido por la ausencia de un teclado numérico dedicado.

De acuerdo con el citado medio, ambos teclados incluirán retroiluminación adaptativa y se diferenciarán claramente de la competencia por su perfil delgado, diseño plano y una superficie ligeramente curva en las teclas. Además, estarían disponibles con tres posibles configuraciones de botones mecánicos.

Varios detalles con respecto a los switches de los nuevos teclados mecánicos de Logitech aún son una incógnita. Sí se menciona que los MX Mechanical y MX Mechanical Mini se lanzarían con teclas Clicky, Tactile y Linear, para que los compradores elijan qué tipo de respuesta y sonido desean obtener a la hora de escribir. No obstante, aún no se sabe si se podrán comprar de forma individual o si los propios usuarios podrán cambiar los botones según gusto o necesidad.

Pero más allá de ser mecánicos, los nuevos integrantes de la línea de teclados MX llegarían con otras características ya conocidas en los productos de Logitech. Los modelos heredarían buena parte de las funciones que ya se han visto en los MX Keys y MX Keys Mini, que han tenido muy buena repercusión entre el público; entre ellas, el soporte para controlar múltiples dispositivos en simultáneo y la regulación del brillo de la retroiluminación de las teclas. En cuanto a la conectividad con el ordenador, estaría disponible tanto vía Bluetooth como con el tradicional dongle USB.

Algunas imágenes de los nuevos teclados mecánicos de Logitech publicadas por WinFuture, a continuación:

La línea MX de Logitech sumará sus primeros teclados mecánicos inalámbricos

WinFuture no brinda precisiones con respecto a cuándo se lanzarían formalmente los MX Mechanical y MX Mechanical Mini, aunque menciona que será "pronto". Los citados teclados mecánicos inalámbricos podrían debutar junto al MX Master 3S, un nuevo ratón para usuarios avanzados que también se ha dejado ver extraoficialmente en las últimas horas. Dicho ratón incluiría un sensor de 8.000 DPI de precisión, contra los 4.000 DPI de su predecesor; además, sería "hasta un 90% más silencioso" que la versión anterior al hacer click.

Pero volvamos a los teclados. Los periféricos Logitech MX son muy utilizados en entornos de productividad, de modo que la apuesta por incorporar modelos mecánicos a su catálogo no es ilógica. No obstante, quienes deseen acceder a ellos tendrán que estar dispuestos a abrir la cartera sin hacer mayores preguntas. ¿Por qué? Porque no serán precisamente baratos.

Según la información disponible, el MX Mechanical tendría un precio que rondaría los 230 euros. En tanto que el MX Mechanical Mini, su versión más compacto y sin teclado numérico, se vendería para una suma cercana a los 180 euros.