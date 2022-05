Las gafas de realidad virtual de Apple podrían ver la luz en algún punto de 2022. Gafas de realidad virtual… o de realidad aumentada. Las informaciones más recientes sugieren que se trata de un dispositivo mixto, capaz de pivotar entre ambas vertientes en función de las necesidades del propietario.

El dispositivo está en una fase tan avanzada que, según Bloomberg, la compañía lo ha mostrado incluso a la junta directiva en una de las reuniones periódicas que mantienen. El mismo medio, además, señala que Apple ha acelerado el desarrollo de rOS, el sistema operativo que impusaría al producto.

El dispositivo tendrá un chip equivalente al que Apple monta en sus Mac más recientes. Incluso se ha especulado con chips parecidos al M1 Max o el M1 Ultra. Asimismo, se espera que tengan pantallas de altísima resolución, con tecnología OLED y una alta tasa de refresco.

El dispositivo lleva en desarrollo desde 2015. El líder del proyecto ha sido Mike Rockwell, aunque Dan Riccio, el hasta hace poco líder de ingeniería de hardware de Apple, también ha estado involucrado. Bloomberg estima que 2.000 personas están involucradas en el desarrollo del producto actualmente.

Bloomberg también indica que la compañía ha agrupado a personas que estuvieron involucradas en el desarrollo del iPhone, el iPad y el Mac, así como contrataciones clave de la NASA, de la industria de los videojuegos, del vídeo y del audio. No obstante, también indica que algunos ingenieros se han marchado eventualmente a Meta u otras compañías en los últimos meses.

La idea de este dispositivo, que está siendo desarrollado en unas oficinas en Sunnyvale (California), es que sea el próximo gran hit de Apple. La empresa norteamericana, a excepción de su apuesta por los servicios, no ha entrado en ninguna categoría de producto completamente nueva desde 2014, cuando presentó el Apple Watch.

¿Cuándo saldrá a la venta las gafas de AR / VR de Apple?

Apple planeó inicialmente presentar el dispositivo en 2019, pero lanzalro comercialmente en 2020. Unos planes que se vieron retrasados en varias ocasiones por problemas de sobrecalentamiento, la necesidad de refinar el funcionamiento de las cámaras o el desarrollo de aplicaciones y contenido que conquiste a los usuarios. En la actualidad, según Bloomberg, el objetivo es mostrar el producto en 2022, pero lanzarlo en 2023.

El precio, eso sí, sería altísimo: alrededor de 2.000 dólares. Una cifra no tan descabellada considerando que se trata de un producto completamente autónomo –que no se conecta a un PC– y que incluye un chip equivalente al de los MacBook Pro. No obstante, dicho elevado precio supone una barrera de entrada notable.

El primer producto de Apple será híbrido entre AR y VR, pero la compañía también trabaja en unas gafas enfocadas únicamente en AR. Es decir: centradas en poner contenido sobre lo que nuestros ojos captan del mundo real.