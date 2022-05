Desde vídeos de TikTok, hasta blogs enteros dedicados al tema. Prepararse para una entrevista de trabajo es algo para lo que internet está bastante bien documentado. Sin embargo, en muchas ocasiones no tenemos con quién practicar, o no sabemos si las cosas que estamos diciendo se adaptan realmente a lo que hemos aprendido a través de nuestras largas búsquedas en la web. Afortunadamente, ya no debes preocuparte. Google acaba de lanzar una nueva inteligencia artificial que te permitirá practicar para tus futuras entrevistas, y te ofrecerá retroalimentación en el proceso.

Esta nueva IA de Google llega bajo el nombre de Interview Warmup (Calentamiento para Entrevistas en español), y te ayudará a prepararte a ser entrevistado en varios roles de trabajo distintos. Entre las preguntas clásicas de “cuéntame más sobre ti”, hasta analizar la entonación de tus respuestas; esta IA está preparada para apuntar cosas de ti que incluso podrías desconocer.

Interview Warmup te avisará cuando uses de más algunas frases y palabras. O si deberías dedicar un poco más de tiempo a explicar un área específica sobre ti mismo. Se trata de un coach al que puedes acceder sin ningún coste, y en cualquier momento.

En que te puede ayudar esta inteligencia artificial

Hasta ahora, sabemos que Interview Warmup es capaz de ayudar al usuario en una serie de campos orientados a la tecnología. Entre ellos tenemos la Tecnología de la Información (IT), soporte, gestión de proyectos, análisis de datos, ventas en línea y marketing.

Antes de comenzar al entrevista Interview Warmup te pedirá que especifiques el campo en el que quieres desempeñarte. A partir de aquí, el proceso requiere que el usuario escriba o conteste con voz las preguntas hechas por el sistema. Además, esta IA se centra en tres pilares específicos de la conversación: el técnico, situacional y trasfondo del usuario.

Este último, por su parte, tiene que ver con el historial de un usuario en su carrera de trabajo. La segunda exige que el usuario piense cómo ha podido resolver situaciones de estrés en el pasado, y de forma exitosa. En cuanto a las preguntas técnicas, tienen que ver con los conocimientos y habilidades que posee el candidato.

De hecho, esta inteligencia artificial es tan útil que incluso puede ayudarte a encontrar puntos efectivos hacia los que llevar la conversación; e incluso sugerir algunos totalmente nuevos.

Un proyecto que busca ayudar a los usuarios

Jasmin Rubinovitz, ingeniera de software e investigadora de Google Creative Lab, comenta las intenciones de la compañía detrás de esta inteligencia artificial. Rubinovitz explica que, actualmente, existen más de 1.3 millones de ofertas de trabajo en los Estados Unidos dispuestas a pagar salarios altos en puestos de tecnología.

Descubrimos que una de las cosas con la que más dificultad tenían los postulantes era con las entrevistas. Así que intentamos pensar, podríamos usar el aprendizaje computacional y grandes modelos de lenguaje para construir una herramienta para ayudarte a practicar para una entrevista de trabajo. Jasmin Rubinovitz, ingeniera de software e investigadora de Google Creative Lab

Así, Google quiere ofrecer un lugar seguro para que las personas puedan practicar y mejorar sus puntos en una entrevista. Además, se trata de una herramienta que pueden usar las veces que sean necesarias, por lo que las posibilidades de mejorar son infinitas.

Más detalles sobre esta IA de Google

Eso sí, todavía quedan algunos detalles por afinar en la nueva inteligencia artificial de Google. Un detalle importante es que actualmente solo se encuentra disponible en Estados Unidos, aunque es probable que próximamente se extienda a otras regiones.

Además, Interview Warmup ha sido creada para ayudar a los usuarios de Google Career Certificates a conseguir trabajo. De hecho, muchas de las preguntas tendrán relación a este tema, cosa que puede resultar confusa para aquellos que no usen la plataforma o la desconozcan por completo.

La inteligencia artificial es un área que crece con cada día que pasa. De hecho, ha pasado de ser un tema divertido o curioso, a convertirse en una herramienta realmente útil para compañías y usuarios por igual. De hecho, en IBM ya usan una IA que les permite saber si un trabajador está a punto de renunciar, y llegar a acuerdos si es necesario. Otras ya te permiten predecir el futuro y ver si tu relación durará o no, e incluso puede ayudar a empresas a descubrir al candidato perfecto para llenar un puesto en particular.

Interview Warmup puede ser usado en Android, iOS o navegadores web. Solo entra a la web y sigue los pasos, aunque recuerda que actualmente su funcionamiento está limitado para pocas regiones en el mundo.