Electronic Arts ha intentado venderse a Apple, Disney y otras compañías, impulsada por el acuerdo millonario entre Microsoft y Activision Blizzard. Según un reporte de Puck, los creadores de FIFA y Battlefield estuvieron cerca de fusionarse con NBC Universal a comienzos de este año. El acuerdo habría ascendido a EA a una categoría donde compiten pesos pesados como WarnerMedia o Disney.

Fuentes cercanas confiaron al medio que Brian Roberts, CEO de Comcast, se acercó a EA con una propuesta de compra. Roberts, una de las personas más importantes de los medios, vio en Electronic Arts una oportunidad para introducirse en la industria de videojuegos. El magnate propuso a Andrew Wilson, CEO de EA, fusionar su compañía con NBC Universal y dejarlo a cargo de la operación.

A primera vista, el acuerdo parecía importante por el potencial de crear sinergias entre NBC Universal y los productos de EA. Tras varias semanas de negociaciones con abogados y banqueros, la compra de Electronic Arts fracasó debido a desacuerdos en el precio y la estructura. Las fuentes no revelaron detalles específicos, aunque si mencionaron que la familia Roberts tendría participación mayoritaria en la entidad resultante.

El reporte también menciona que EA ha mantenido conversaciones con empresas como Apple, Amazon y Disney. Este último es de especial interés para Andrew Wilson, quien tiene una relación cercana gracias al acuerdo de exclusividad de Star Wars.

¿Por qué Disney sería el destino perfecto para EA?

La compra de Activision Blizzard marcó un antes y un después en la consolidación de la industria de videojuegos. Si bien Microsoft había adquirido estudios pequeños, la oferta de casi 70 mil millones de dólares por los creadores de Call of Duty desató un efecto dominó en otras compañías, incluida Electronic Arts.

La empresa de Redwood City inició conversaciones con posibles compradores para efectuar una fusión. Aunque la lista incluye nombres como Apple o Amazon, con Disney se dio un paso más lejos. La relación entre Andrew Wilson y la casa de Mickey Mouse no solo se resume a la exclusividad de Star Wars. Hace unos años el CEO de EA estuvo en la mira de Bob Iger, quien lo visualizó como el candidato ideal para dirigir ESPN.

Hacerse de una empresa como Electronic Arts no solo es absorber sus propiedades intelectuales o estudios, sino también toda su infraestructura de desarrollo y distribución. En el caso de Disney, el liderazgo de EA en los juegos deportivos podría combinarse con ESPN, mientras que estudios como Respawn o BioWare podrían encargarse del desarrollo de nuevos juegos de Marvel o Star Wars.

¿Qué tal una serie de Apex Legends o Knights of the Old Republic en Disney Plus? ¿Un juego móvil de The Mandalorian o The Book of Boba Fett que genere millones de dólares en micropagos? Las posibilidades son grandes, aunque cerrar una fusión de este nivel no es sencilla.

Disney no estaría interesada, por ahora

Las fuentes revelaron que EA y Disney tuvieron un acercamiento en marzo, y aunque se desconocen los pormenores de la reunión, se rumorea se discutió una posible compra. Así como Comcast pensó fusionar a EA con NBC Universal, Disney haría lo propio con ESPN.

Las conversaciones no prosperaron y Disney se salió de la negociación. Por ahora la empresa está más interesada en posicionar su servicio de video en streaming que gastar más de 37.000 millones de dólares en una compañía de videojuegos.

Pese a que las negociaciones con Comcast o Disney no llegaron a buen puerto, no deja de llamar la atención que EA considerara fusionarse con un conglomerado de medios o incluso con una compañía que jamás se ha interesado en los videojuegos, como Apple.