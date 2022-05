Aunque tiene sus detractores, los audios de WhatsApp están a la orden día. Mensajes de audio que duran unos pocos segundos, algunos minutos o casi una hora. Los hay para todos los gustos. Serios, íntimos, graciosos, virales, privados, públicos, para tu pareja, para tu familia… El caso es que si eres un habitual de los audios, estarás cansado de pulsar el botón de grabar. Imprescindible para hacer la grabación y luego enviarla. Pero hay un modo manos libres.

Tanto si usas WhatsApp en iOS como si lo haces en Android, el procedimiento es el mismo. Abres WhatsApp, entras en un chat o grupo, mantienes pulsado el botón de grabar, que tiene un icono dibujado, y te pones a hablar. Cuando terminas tu monólogo, sueltas el botón y el mensaje de audio se envía al destinatario o destinatarios. Y a esperar la respuesta. En forma de mensaje de texto, mensaje de voz, GIF o emoji.

Si tus mensajes de voz de WhatsApp suelen durar mucho, es probable que te canses de mantener pulsado el botón de grabar. Te proponemos una alternativa para poder enviar audios a tus amigos y contactos en general sin que te suponga tanto esfuerzo. No nos hacemos responsables del abuso que hagas del envío de mensajes de audio.

El manos libres de los audios de WhatsApp

Decíamos que para enviar un mensaje de voz de WhatsApp tienes que mantener presionado el icono del micrófono, es decir, el botón de grabar. Cuando levantas el dedo de ese icono, el mensaje se envía de forma automática. Recuerda que para cancelar el envío, debes deslizar el dedo hacia la izquierda durante la grabación.

Y si vas a grabar un mensaje de voz que durará varios minutos, al estilo podcast, no tienes porqué presionar el botón de grabar todo el rato. Hay un método más simple que WhatsApp llama modo manos libres. Consiste en mantener presionado el botón del micrófono y comenzar a hablar. Para mantener la grabación sin pulsar el botón, desliza el dedo hacia arriba. Verás un candado cerrado. Tu dedo debe llegar a tocar el candado para activar el modo manos libres.

En el modo manos libres, verás una barra de reproducción del mensaje de audio. Puedes pausar la grabación pulsando en el botón de pausa rojo que verás durante la grabación de audios de WhatsApp. Al pulsar ese botón también tendrás la oportunidad de ver un borrador del mensaje. O mejor dicho, de escuchar el borrador. Una vez te has cerciorado de que el audio es correcto, puedes seguir con la grabación pulsando en el icono del micrófono rojo. También es posible detener la grabación o borrarla directamente. Y si la grabación acaba bien, tienes un botón para enviar el mensaje de voz.

Escuchar audios de WhatsApp en anónimo

Otro truco que te puede ser útil tiene que ver con la reproducción de los audios de WhatsApp. Cuando reproduces un mensaje de audio, la otra persona verá cambiar el color del icono del micrófono al lado de ese mensaje. Si es gris, no todos los destinatarios han reproducido el mensaje. Si es azul, todos los destinatarios han reproducido el audio. Que lo hayan escuchado y/o entendido es otra cosa. Y si no quieres que quien te envía mensajes de audio sepa que los has reproducido, puedes hacerlo con el siguiente truco.

Puedes hacerlo creando un grupo de WhatsApp para ti mismo. Luego envías el audio a ese grupo y lo reproduces desde ahí. Al ser un reenvío, no avisará al autor original del mensaje de voz. También puedes usar aplicaciones externas para escuchar esos audios. Para ello deberás guardar el audio en tu teléfono desde el botón Compartir y luego abrirlo con aplicaciones que reproducen audios como VLC u Opus Player.