Una de las críticas más fuertes que Elon Musk hace a Twitter tiene que ver con sus políticas de moderación. El "absolutista de la libertad de expresión" considera que la plataforma no se adhiere a este principio y hoy tiene algo con qué sustentarlo. Un reporte de Gizmodo ha dejado al descubierto que Twitter impidió la difusión de un documental de HBO Max sobre los orígenes de QAnon.

Twitter admitió que impidió la promoción del documental Q: Into The Storm, dirigido por Cullen Hoback. La red social reveló que tomó esta decisión como parte de su estrategia para restar difusión al movimiento conspirativo asociado a Donald Trump. Tras el asalto Capitolio de Estados Unidos, Twitter y otras plataformas realizaron acciones para limitar el alcance de QAnon y otros grupos extremistas.

El documental, dividido en seis episodios, se estrenó en marzo de 2021 en HBO Max. Q: Into the Storm explora el surgimiento de la teoría conspirativa QAnon y las personas involucradas en ella. La miniserie debutó hace unos días en iTunes y su director pensó que era buena idea promocionarla en Twitter. Para su sorpresa, la red social impidió la compra de publicidad para impulsar su tweet y decidió restarle visibilidad.

Twitter considera que el documental sobre QAnon es contenido inapropiado

Foto: Win McNamee

Según Twitter, el documental viola las políticas de la red social por tratarse contenido inapropiado. Tras recibir la negativa, el director pidió a la productora que se pusiera en contacto con la tecnológica y recibió una respuesta similar de parte del departamento de comunicación.

En 2021, Twitter tomó la decisión de no permitir la promoción de este documental a través de publicidad en la plataforma. Esta decisión se alineó con las acciones que tomamos para suspender las cuentas dedicadas a QAnon y limitar la visibilidad del contenido relacionado con QAnon en la plataforma en general. Como resultado, el cliente no podrá promocionar este contenido.

Twitter asegura que realizó una revisión manual del contenido y concluyó que no lo promocionaría. La decisión generó polémica y el director cargó contra la plataforma por sus políticas de moderación. Hoback dejó entrever la hipocresía de Twitter, quien hizo poco para impedir el crecimiento del movimiento pero si censura un documental que lo aborda.

Lejos de ser un contenido para reclutar seguidores, como Twitter y algunos medios aseguraban, Q: Into The Storm toma una postura neutra. De acuerdo con su director, la manera de desentrañar QAnon fue revelar su estructura y personajes clave, no censurar toda discusión sobre el tema.

Q: Into The Storm tiene un 57% en RottenTomatoes. Algunas reseñas positivas destacan el trabajo de Hoback y su atención al detalle para cubrir todos los frentes del movimiento. La crítica negativa acusa al director de complacer a los conspiradores y no exponer cuáles son los motivos por los que QAnon atrae a cientos de miles de seguidores.

Las políticas de moderación cambiarán con la llegada de Elon Musk

La decisión de Twitter por censurar la difusión de Q: Into The Storm tomó por sorpresa a su Hoback y otros cineastas. Adam McKay, director de No Mires Arriba, calificó de ridícula la acción y dijo que estamos teniendo dificultades con la libertad de expresión frente a las grandes tecnológicas.

Las políticas de moderación de Twitter podrían sufrir un cambio radical una vez que Elon Musk tome el control. Parag Agrawal, CEO de la empresa, prometió que las cosas no cambiarían durante los siguientes meses, aunque una vez que se cierre el trato no sabe en qué dirección irá la plataforma.

El discurso de Elon Musk sobre permitir la libertad de expresión ha caído bien en los círculos de extrema derecha. Políticos del Partido Republicano celebraron la compra y aunque existe una posibilidad de que Donald Trump regrese a la plataforma, el ex-mandatario aseguró que no lo hará ya que apuesta por su red social Truth.