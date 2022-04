Thor: Love and Thunder, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel tras Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, está apenas a unos meses de distancia de estrenarse oficialmente. Ahora, con su recién lanzado tráiler, la película nos deja darle los primeros vistazos a la nueva versión de Thor; y promete ser tan interesante que ha logrado acumular las 209 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas.

Este impresionante número ha catapultado al tráiler de Thor: Love and Thunder como el cuarto más visto en la historia de internet en un periodo de 24 horas. Por delante encontramos otros tres títulos bastante populares en su momento; como lo son Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home. Esta última ostenta el primer lugar.

Si nos dejamos llevar por los números acumulados en el tráiler, y por el éxito que han tenido las otras tres producciones que se encuentran en el podio; Thor: Love and Thunder podría llegar a ser un auténtico fenómeno en taquilla durante su estreno. Por supuesto, no es algo que se pueda asegurar, pero parece que Marvel ha encontrado su próxima gallina de los huevos de oro.

Esa cifra representó un aumento masivo desde el anterior poseedor del récord, Avengers: Endgame, que obtuvo 289 millones de visualizaciones en el transcurso de su primer día de emisión. El tráiler de"Infinity War, lanzado en noviembre de 2017, obtuvo 230 millones de visitas durante sus primeras 24 horas. Variety

Misterios en el tráiler de Thor: Love and Thunder

El tráiler de Thor: Love and Thunder se estrenó a principios de esta misma semana. En él, podemos ver algunos de los personajes principales que participarán en la producción, así como también las extrañas situaciones en las que los encontraremos. Thor, el icónico dios del trueno, se une esta vez a los Guardianes de la Galaxia en una misión para encontrar su lugar en el mundo después de la caída de Asgard.

Apenas ha pasado un día de su lanzamiento, y los fans alrededor del mundo ya han comenzado a diseccionar el tráiler. De hecho, parece que hay un personaje que ha sido borrado del vídeo en uno de los planos en los que observamos a Thor y Korg.

Marvel Studios

Entre las opciones que barajan los seguidores de la franquicia se encuentra Jane Foster. Es un hecho que Natalie Portman aparecerá en Love and Thunder, pues la actriz ya tiene presencia al final del avance vestida como Poderosa Thor, por lo que tal vez fue eliminada de la escena para añadir un factor sorpresa.

Eso sí, Portman no es la única opción. Beta Ray Bill, guerrero extraterrestre que es capaz de levantar el Mjölnir de Thor, es otro de los candidatos a ser este personaje misterioso. Por otro lado, algunos fans concluyen que podría tratarse del propio Hércules; teoría que cobra más sentido ya que en el tráiler podemos ver a Zeus siendo interpretado por Russell Crowe.

Al igual que pasó con el tráiler de Spider-Man: No Way Home, tendremos que esperar hasta el lanzamiento oficial de la película para descubrir todas las sorpresas. Thor: Love and Thunder se estrena el 8 de julio de este mismo año; así que estamos a solo meses de vivir la nueva aventura de nuestro dios favorito.