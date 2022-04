Elon Musk todavía no ha hecho ningún cambio en la plataforma que compró hace tan solo unos días por 44.000 millones de dólares. No obstante, aquellos usuarios que confían en las promesas del magnate, ya han comenzado a realizar movimientos. Los perfiles de Twitter de personajes conservadores están recibiendo una gran cantidad de nuevos seguidores desde que el multimillonario adquirió la compañía el pasado 26 de abril. Por su parte, las cuentas de celebridades o representantes progresistas han experimentado una pérdida de usuarios, según datos de Blade recogidos por The Verge.

El citado medio asegura que las cuentas conservadoras más influyentes en Twitter han recibido, de media, unos 17.229 nuevos seguidores desde el 26 de abril, unas diez veces más de la media diaria durante el mes anterior a la adquisición. Los perfiles liberales más populares, en cambio, perdieron una media de 6.062 seguidores desde que Twitter anunció la compra por parte de Elon Musk.

De las cuentas de derechas analizadas por The Verge, la que ha experimentado un mayor crecimiento de seguidores desde la compra de Twitter es la del republicano Ron DeSantis. El actual gobernador de Florida recibió 141.556 nuevos usuarios. Por otro lado, 22.453 usuarios han dejado de seguir a la cuenta de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. Es el perfil liberal que más usuarios ha perdido desde el 26 de abril.

El aumento de seguidores en los perfiles conservadores es "orgánico", asegura Twitter

Los propios datos de cuentas influyentes que suelen compartir discursos conservadores, como la de Donald Trump Jr., también reflejan ese crecimiento de nuevos seguidores. El empresario, hijo del expresidente Donald Trump, ha publicado recientemente un tweet en el que muestra una captura de pantalla con el número de usuarios que comenzaron a seguirle después de que la junta directiva de Twitter aceptara la oferta de Elon Musk.

En la publicación, Donald Trump Jr. también compartía unas palabras que hacen referencia a la "liberación" de Twitter por parte de Elon Musk. "Si bien soy increíble y merezco 87.000 nuevos seguidores por día, parece que alguien ha quitado los grilletes de mi cuenta. Me pregunto si están quemando la evidencia antes de que entre el nuevo administrador", mencionaba el empresario.

Elon Musk, recordemos, lleva semanas prometiendo hacer de Twitter un lugar en el que cualquier usuario pueda expresar su opinión libremente. El crecimiento de seguidores en aquellos perfiles conservadores y la activación de cuentas de usuarios de derechas, sin embargo, no parece tener relación con algún cambio en las limitaciones del algoritmo. Según ha confirmado la compañía a NBC News, las "fluctuaciones en el recuento de seguidores" y la activación y desactivación (en el caso de los perfiles progresistas) de nuevas cuentas tras el anuncio del magnate, es algo "orgánico".

"Si bien seguimos tomando medidas en cuentas que violan nuestra política de spam, lo que puede afectar a los recuentos de seguidores, estas fluctuaciones parecen ser en gran medida el resultado de un aumento en la creación y desactivación de nuevas cuentas", ha mencionado Twitter en las declaraciones enviadas al citado medio.