PlayStation arrancó el año de la misma manera en que cerró el anterior: comprando estudios. Primero Bungie, creadores de Halo y Destiny, por los que desembolsaron 3.600 millones de dólares. Esta semana, la compañía volvió a abrir la cartera para adquirir Haven, el estudio liderado por Jade Raymond —una de las creadoras de Assassin's Creed y Watch Dogs—. No obstante, esta adquisición ha sido muy diferente a las anteriores. ¿Por qué? Porque Haven no ha lanzado un solo juego.

Si analizamos los estudios que PlayStation compró en años recientes, podemos encontrar que la gran mayoría, exceptuando los de soporte como Valkyrie Entertainment y Nixxes, ya han entregado títulos propios. Insomniac Games era conocida por Ratchet & Clank y Resistance; Housemarque por Returnal; Bluepoint por los remake de Shadow of the Colossus y Demon's Souls; Firesprite por The Playroom, y Bungie por los ya mencionados Destiny y Halo. Haven, de momento, no puede presumir una franquicia de ese nivel.

Evidentemente, tal situación es bien conocida por la industria; por ello causa "sorpresa" que Sony haya decidido comprar un estudio que, pese a estar conformado por gente de mucha experiencia, todavía no ha tenido la oportunidad de ofrecernos un juego. Esto último se debe, en gran parte, a que Haven nació apenas en los primeros meses de 2021. De hecho, desde sus inicios cerraron una asociación con PlayStation para que su primer título fuese exclusivo de la PS5.

Entonces… ¿por qué PlayStation abrió la cartera por un estudio con tan corto recorrido?, ¿por qué rompieron la estrategia de comprar equipos ya consolidados con una cartera de proyectos bien conocida? Existen dos motivos clave que despejan las dudas.

Un ambicioso juego multijugador viene en camino

Arte conceptual de Raphael Lacoste, Director Senior de Arte de Haven

Ayer mismo, Jim Ryan, director de Sony Interactive Entertainment, anunció que el primer proyecto de Haven es un título multijugador AAA. En más de una ocasión hemos hablado de cómo PlayStation está tirando la casa por la ventana para tener su propio Fortnite o Warzone. La compra de Bungie, de hecho, fue realmente para aprovechar su experiencia y conocimientos en los multiplayer.

Por supuesto, nosotros no hemos visto ningún avance del título de Haven, pero en Sony ya. En una entrevista con GamesIndistry.biz, Hermen Hulst, director de PlayStation Studios, dijo que están muy impresionados con el trabajo actual del estudio. No solo por el estado del proyecto, también por cómo está creciendo el equipo con sede en Canadá. "Lo que Haven ha creado es muy emocionante para nosotros. Había un deseo de profundizar esa relación. Nos ha impresionado mucho cómo se está conformando Haven", comentó.

Cuando Hulst y los suyos identificaron que este juego tiene el potencial de convertirse en otro referente de la marca Playstation, dieron un paso al frente para comprar Haven. El directivo expresó: "Es más fácil para nosotros invertir más profundamente en el equipo y en el juego de esta manera [comprándolo]. Es una prueba de que estamos muy impresionados con el progreso que han logrado. De hecho, están superando muchos de los planes, incluso en términos de tiempo, lo que rara vez sucede en el desarrollo de juegos. Así que pensamos: invirtamos profundamente y hagamos esto de forma correcta".

Al comprar Haven, los dirigidos por Jade Raymond tendrán acceso a una cantidad considerable de recursos. Más allá de los económicos, igualmente podrán acceder a las tecnologías de la firma, las cuales se comparten entre los estudios internos. Desde luego, PlayStation dio este importante paso porque consideran que el título se alinea con sus estándares de calidad, que habitualmente son altos.

Asegurando talento en medio de una batalla de adquisiciones

En una época donde las compañías más importantes del sector están en una batalla —no declarada— de adquisiciones, resulta crucial moverse de forma rápida y eficaz para asegurar que un equipo talentoso esté de su lado. Sí, Haven todavía no ha probado nada como estudio, pero muchos de sus empleados tienen un currículum bastante destacado gracias a sus trabajos previos. PlayStation no solo está invirtiendo en un proyecto prometedor, también en un grupo de personas muy talentoso.

Sobre este tema habló la propia Jade Raymond: "Muchas de estas personas han trabajado juntas durante décadas en muchos juegos AAA. Hemos creado nuevas propiedades intelectuales juntos. Muchos de ellos han ido a trabajar a diferentes estudios conmigo. Es una gran ventaja cuando todos conocen las fortalezas y debilidades de los demás. Sabes cómo trabajar juntos y ya lo has hecho antes."

Con la compra de Haven, por otra parte, PlayStation Studios pone su primer pie en Canadá, una región que ha crecido significativamente en el desarrollo de videojuegos AAA. Era de las pocas compañías de la industria que, por una u otra razón, no tenía presencia en el país norteamericano. ¿Y por qué esto es importante? Básicamente, porque tienes un lugar que puede abrir sus puertas a mucha gente talentosa que se encuentra en las cercanías. Sony tiene tiempo siguiendo una estrategia similar en California, Reino Unido, Ámsterdam, Tokio y más recientemente en Helsinki.