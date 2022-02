Franz von Holzhausen, jefe de diseño de Tesla y el encargado de idear el aspecto de los vehículos de la compañía de Elon Musk, incluidos el Roadster y el Cybertruck, ha criticado a Apple y su papel en el diseño en una entrevista concedida al podcast Spike's Car Radio. Holzhausen asegura que la compañía de Tim Cook solo se centra en hacer un "ligero refinamiento de lo mismo" y que "no hay nada que esperar" en el aspecto de los futuros productos de la firma de Cupertino.

Las declaraciones surgieron instantes después de que le preguntaran al diseñador de Tesla sobre qué productos de otras empresas le han inspirado en su trabajo. Holzhausen no dudó en mencionar a Apple, alegando que precisamente la compañía de la manzana no ha sido de inspiración. "La parte triste de los productos Apple ahora es que no hay nada que esperar. Siento que es solo una continuación. Es solo una especie de ligero refinamiento de lo mismo, por lo que en términos de inspiración, ha sido difícil motivarse mucho por lo que están haciendo", asegura.

El jefe de diseño de Tesla, por otro lado, ha destacado ser usuario de Apple y, más concretamente, de poseer un Apple Watch, pero únicamente por las funciones relacionadas con la actividad física. "De hecho, odio decirlo, pero llevo un Apple Watch solo por el lado del fitness. Realmente no le he encontrado mayor utilidad, a parte de esa", mencionó.

No es la primera vez que un directivo de Tesla critica a Apple

Las declaraciones del jefe de diseño de Tesla han creado un debate entre los usuarios más entusiastas de ambas compañías. Algunos creen que Holzhausen tiene razón, confesando que los productos de Apple son fantásticos, pero que echan en falta algún cambio estético. Otros, en cambio, aseguran que Tesla tampoco está innovando en el diseño de sus vehículos más populares, como el Tesla Model S.

En cualquier caso, ambas firmas han reflejado la innovación en el aspecto de algunos de sus principales productos. Un claro ejemplo en Tesla es el Cybertruck, vehículo diseñado por Franz von Holzhausen. Apple, por otro lado, puede presumir de un nuevo aspecto en sus productos de la gama Mac, como es el caso del rediseñado iMac de 24 pulgadas o del rumoreado MacBook Air. La compañía de Tim Cook, además, no solo se centra en ofrecer un dispositivo estéticamente bonito, sino también en que sea funcional.

Dejando de lado si Holzhausen tiene o no tiene razón, no es la primera vez que un directivo de Tesla arremete contra Apple en cuanto tiene oportunidad. La relación entre ambas compañías, de hecho, no es muy amistosa. Elon Musk, CEO de Tesla, confirmó en el pasado que intentó reunirse con Tim Cook para discutir sobre la compra de Tesla por parte de Apple, pero que el directivo de la compañía de la manzana se negó. Musk también criticó a Apple en relación a la comisión que la compañía solicita por cada compra de una aplicación publicada en la App Store. "Las tarifas de la App Store de Apple son un impuesto global de facto en Internet. Epic tiene razón", aseguró en un tweet.