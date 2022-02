Después de Spider-Man: No Way Home, los contenidos de Netflix relacionados con Marvel entraron en una suerte de limbo. ¿Forman o no parte del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿A quién pertenecen los derechos de estas historias? La película, protagonizada por Tom Holland, sirvió para presentar a Charlie Cox como Matt Murdock (Daredevil) en este relato. Mientras esto se producía, Ojo de Halcón también introducía a otro personaje clave de Daredevil, Kingpin, con Vincent D'Onofrio.

Aunque sean los mismos actores interpretando a los mismos personajes, hay dudas. A falta de una confirmación formal en relación con ellos y si forman o no parte del Universo Cinematográfico de Marvel, resta esperar cómo evolucionan estos roles dentro de las próximas películas y series. Mientras tanto, un cambio que resulta al menos curiosa: las producciones de Netflix inspiradas en las historietas de Marvel estarán fuera del servicio a partir del 1 de marzo.

En un principio, como reseña Screen Rant citando Games Radar, las series basadas en las historias de Marvel dejarían de estar en el servicio para los usuarios de Gran Bretaña. Sin embargo, con el pasar de las horas se han ido revelando otros detalles sobre la decisión. No sólo se trata de una salida de la plataforma sino de que Disney retoma el control de los derechos sobre estos personajes.

¿Qué series de Netflix y Marvel

saldrán de la plataforma?

De acuerdo con información de Business Insider, "los títulos dejarán Netflix después del 28 de febrero, ya que los derechos han vuelto a la empresa matriz de Marvel, Disney, según confirmó una persona con conocimiento directo a Insider". Netflix comenzó a generar mensajes de alerta en distintas regiones. Las siguientes imágenes son capturas de pantalla desde una cuenta en Argentina:

Usuarios de la plataforma radicados en España también ha recibido la notificación, al igual que otras cuentas basadas en Estados Unidos. Durante varios años, Netflix armó su propio relato de superhéroes a través de distintas series. A partir del 28 de febrero, los siguientes contenidos dejarán de estar dentro del servicio:

Daredevil

Jessica Jones

Iron Fist

The Punisher

Luke Cage

The Defenders.

Varias temporadas de esos proyectos no tuvieron demasiada resonancia dentro del servicio. Fueron personajes que exploraron un lado mucho más urbano, barrial, en relación con las historias adaptadas en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ese proyecto de Netflix se fue estancando mientras la otra narrativa hasta, incluso, llegar a tocar a esos personajes. En la actualidad, el mega relato se encuentra en lo que parece ser un momento bisagra, conectando y desarrollando distintas cuestiones. Una de ellas, al parecer, es el sector de superhéroes y antihéroes más callejeros a la vez que fomenta todo lo relacionado con el multiverso.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic.

A partir de la incorporación de Daredevil en Spider-Man: No Way Home y de Kingpin en Ojo de Halcón, es factible encontrar cualquier tipo de lectura al respecto. Teniendo en cuenta la información compartida por Business Insider en relación a que Disney recupera los derechos sobre estas series, es válido sospechar que habrá más adaptaciones de estos personajes. Mientras tanto, los usuarios de Netflix podrán verlas hasta el 28 de febrero.