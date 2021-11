Incluir un AirTag en una bolsa o maleta es una genial idea para encontrarla en caso de pérdida. Pero, ¿y si no fuese necesario? Targus, el conocido fabricante de fundas, maletines y otros accesorios para portátiles, ha presentado una mochila compatible con la red ‘Find my’ de Apple. Esta, por lo tanto, puede rastrearse mediante un iPhone, iPad o Mac, incluso si está fuera del alcance del propietario.

La mochila, llamada Cypress Hero EcoSmart y que ha sido premiada como uno de los mejores accesorios del CES 2022, está diseñada para poder guardar un MacBook Pro de hasta 16 pulgadas y cuenta con diferentes compartimentos para almacenar, por ejemplo, el adaptador de carga, accesorios u otros objetos. No obstante, el detalle más interesante es la inclusión de un pequeño módulo en su interior que integra un chip U1 de Apple. Este componente funciona mediante tecnología Bluetooth de banda ultraancha y es capaz de comunicarse —de forma privada— con otros dispositivos y accesorios que también incluyan el mencionado chip.

El usuario que adquiera esta mochila por lo tanto, podrá sincronizarla con la aplicación ‘Find My’ de iPhone como un objeto de terceros y mantenerla siempre localizada. Si la mochila se pierde, el sistema avisará de la última vez que fue detectada gracias a la colaboración de los dispositivos que forman parte de la red buscar.

Por otro lado, el fabricante destaca que es posible activar el modo de búsqueda con precisión. Esta característica, presente también en dispositivos como los AirPods Pro, permite encontrar el accesorio mediante sonidos o indicaciones en la pantalla. El precio y fecha de comercialización de la Cypress Hero EcoSmart , eso sí, es una incógnita.

Bicicletas eléctricas, mochilas y más: la red ‘Find My’ de Apple sigue expandiéndose

Apple, recordemos, anunció en abril la posibilidad de que los fabricantes de terceros formaran parte de la red buscar. Para ello, solo debían incluir el mencionado chip en sus dispositivos. En la mayoría de casos, estos funcionan gracias a la batería integrada en el propio equipo, como, por ejemplo, en una bicicleta eléctrica. En aquellos objetos que no son tecnológicos, como un llavero o una mochila, pueden integrarse gracias a una pila, tal y como sucede con los AirTags.

El AirTag, de hecho, es el accesorio perfecto para incluir en aquellos objetos no tecnológicos o que no cuentan con el chip U1 de banda ultraancha. Este gadget, de unos 35 euros o 749 pesos, también puede sincronizarse a través de la app Find My. El usuario solo tiene que darle nombre al AirTag e incluirlo en el artículo (por ejemplo, en una maleta). Si el elemento está al alcance del iPhone, mostrará la ubicación en tiempo real. Si este, en cambio, se ha extraviado, podrá detectarse cuando alguien con un dispositivo Apple pase cerda del mencionado objeto.