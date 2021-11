El pasado domingo, 31 de octubre, estaba previsto que SpaceX enviara la misión Crew-3, compuesta por cuatro astronautas, a la Estación Espacial Internacional (EEI). Pero se retrasó para este miércoles, 3 de noviembre. Sin embargo, no va a ser posible que se lance en esta nueva fecha; aunque ya tenemos nuevo día de lanzamiento. Y es que la NASA ha anunciado que este sábado,6 de noviembre, los cuatro astronautas volarían a la EEI. Pero ¿por qué se retrasó el vuelo espacial de SpaceX a la Estación Espacial Internacional?

La respuesta la ha dado la propia NASA en el comunicado de prensa. Y es que uno de los astronautas de la tripulación, del que no sabemos el nombre, ha tenido un problema relacionado con la salud. No sabemos qué es exactamente; pero sí ha dicho la agencia espacial que no es grave ni está relacionado con la COVID-19.

El lanzamiento de la misión Crew-3 de SpaceX a la NASA se hará este sábado, 6 de noviembre

Esto es un alivio, por supuesto, ya que sea lo que sea es probable que no dificulte mucho más la salida del cohete con los astronautas ni tampoco el trabajo de este en la Estación Espacial Internacional. En definitiva, sí, se ha retrasado; pero la causa, en principio, no está relacionado con nada grave.

La tripulación de la misión Crew-3 de SpaceX y la NASA está compuesta por el comandante de la misión Raja Chari, el piloto Tom Marshburn y la especialista de la misión Kayla Barron. Además, el cuarto tripulante es el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Matthias Maurer. Los cuatro han pasado los últimos días en aislamiento; este es un procedimiento común antes de los lanzamientos. De esta manera, se evita que los astronautas vayan enfermos al espacio. Además seguirán en cuarentena en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida "mientras se preparan para su lanzamiento", ha señalado la NASA.

La misión de SpaceX en la EEI

La nueva tripulación tiene ya, como decíamos, nuevo día de lanzamiento. Previsiblemente será el sábado, 6 de noviembre. La hora prevista es las 23:36 EDT. Es decir, sobre las 4:36 de la madrugada en la península ibérica o las 21:36 de Ciudad de México. El lanzamiento se realizará desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

Durante unos días convivirán con otras dos tripulaciones; aunque la Crew-2 tendrá que volver a la Tierra pocos días después. Y se traerá consigo un cultivo de nanocristales de ARN riboswitch que podría ayudar a los investigadores a conocer mejor el proceso de cambio de genes. Este es uno de los experimentos que llevarán a cabo los cuatro astronautas que llegarán a la EEI próximamente.

SpaceX comenzó a enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional en mayo de 2020. Con esta misión Crew-3, la empresa de Musk suma ya cuatro vuelos espaciales con humanos desde entonces.