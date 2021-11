En 2022, tanto el iPhone como el Apple Watch podrían recibir una característica muy interesante en pos de salvar vidas y reducir el tiempo de respuesta de los servicios de emergencias. Según The Wall Street Journal, Apple desarrollaría una función que detectaría si una persona ha sufrido un accidente de tránsito, y llamaría automáticamente al 911.

El citado medio indica que la característica aparece en documentos internos de la compañía, y que habría sido confirmada por personas allegadas. De todos modos, esto no necesariamente significa que sea verídico, o que la utilidad tenga su implementación asegurada. No olvidemos que este año muchas de las funciones que se rumorearon para los nuevos iPhone —llamadas satelitales y astrofotografía, por ejemplo— no se materializaron.

Pero si tenemos en cuenta que el Apple Watch ya ofrece detección de caídas, no sería descabellado que Apple lo lleve un paso más allá. Además, la tecnología que podrían implementar los de Cupertino no es necesariamente nueva: Google ya cuenta con una opción similar en sus smartphones Pixel.

Aparentemente, Apple utilizaría los sensores del iPhone y el Apple Watch para detectar picos repentinos de fuerza G que podrían deberse a un accidente. Pero el trabajo de los de la manzana no sería en base a supuestos, sino que ya estaría estudiando la opción de forma "encubierta".

La detección de accidentes de tránsito podría llegar al iPhone y el Apple Watch

Durante el último año, Apple habría analizado datos compartidos de forma anónima por los usuarios del iPhone y el Apple Watch, y habría podido identificar unos 10 millones de supuestos impactos vehiculares. De ese número, más de 50 mil habrían estado acompañados por llamadas al número de emergencias 911.

"Apple ha utilizado los datos de llamadas al 911 para mejorar la precisión de su algoritmo de detección de accidentes, ya que una llamada de emergencia asociada con un impacto sospechoso le da más confianza de que, efectivamente, se trata de un accidente automovilístico, según los documentos", explica WSJ.

Si Apple realmente avanza con este posibilidad, podría resultar de utilidad para agilizar el trabajo de los servicios de emergencia. Además, serviría como complemento de las funciones similares que ya se incluyen de fábrica en muchos de los coches que salen actualmente al mercado.