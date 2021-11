Marvel continúa ampliando su universo de producciones. Una de las próximas novedades del estudio estará relacionada con Halloween. Aunque aún no se tienen demasiados detalles sobre el proyecto, programado en teoría para el año 2022, sí se van conociendo algunas cuestiones. Una de ellas tiene que ver con el actor Gael García Bernal, quien formará parte de la iniciativa, interpretando el papel del Hombre Lobo.

La producción, que todavía no tiene un título definido, estará basada en un relato sobre el hombre lobo. La información se supo a través del portal The Wrap. Este medio también pudo saber que el proyecto podría estar inspirado por la saga de relatos Werewolf by Night. Estas historias están basadas en dos personajes, Jack Russell y Jake Gomez. Si nada cambia de aquí a allá, lo más probable es que Gael García Bernal sea alguno de los dos.

La presencia del actor mexicano dentro de la producción invita a pensar en algunas cosas. Luego de la incorporación de Mike Morales, un personaje ficticio que interpreta a Spider-Man dentro de las historietas de Marvel, García Bernal seguiría parte de esa estela en el cine. Es apresurado considerar esto como parte de una política inclusiva, pero puede que sea el comienzo de algo así.

Gael García Bernal en el contexto de Marvel

Luego de los acontecimientos de WandaVision (2021) y de los diversos escenarios desarrollados en ¿Qué pasaría sí…? (2021), Marvel tiene programado el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura y una serie sobre el personaje de Agatha Harkness. ¿Qué tienen en común estos relatos? Una pequeña dosis de terror, misterio y magia. Puede que, en ese contexto, se esté pensando la próxima producción en la que participará Gael García Bernal.

Al referirse como un especial de Halloween, es probable es que no tenga relación con el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, en ese contexto, es válido interpretar que el estudio procura abrir una nueva línea narrativa, para ir más allá de los héroes tradicionales y los relatos más conocidos. Gael García Bernal es uno de los actores latinoamericanos más reconocidos en la actualidad, con una carrera extensa entre el cine independiente y el más comercial.

El próximo año, el actor cumplirá treinta años de carrera. Su primer trabajo fue en la televisión, en 1992. Se trató de El abuelo y yo, un trabajo de Daniel García Medina. Desde entonces ha seguido haciendo algunas producciones en ese formato. Sin embargo, la mayor parte de su filmografía está asociada con el cine. Su trayectoria incluye decenas de películas y actuaciones dentro de diversos géneros.