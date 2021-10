Twitter está probando una nueva función para evitar la toxicidad en su red social. La compañía lleva un tiempo anunciado características que ayudan a los usuarios a establecer conversaciones más calmadas y a dar su opinión sin enfrentamientos. Con esta nueva prestación, que se encuentra en fase de pruebas, los usuarios podrán conocer si una conversación puede volverse intensa antes de unirse a ella.

Twitter, en concreto, mostrará un mensaje en la zona superior de las respuestas a un tweet alertando que "conversaciones como estas pueden resultar intensas". Haciendo referencia a que es posible que haya división de opiniones y enfados por parte de algunos usuarios. La red social, además, mostrará algunos consejos para que las disputas sean más amigables, alertando que los hechos importan, que los usuarios que escriben son humanos y es necesario respetar sus comentarios, y que descubrir "diversas perspectivas" pueden aportar valor.

Twitter no ha aclarado qué pautas utilizarán para comprender si una conversación puede volverse intensa. No obstante, es probable que el aviso aparezca en todas aquellas publicaciones con un amplio número de comentarios o respuestas. La red social, sin embargo, destaca que los criterios podrán cambiar a medida que la prueba avanza.

Twitter trabaja en varias funciones para evitar la toxicidad en la plataforma

La compañía ha confirmado que esta opción estará visible próximamente en Twitter para iOS y Android. No es la única función que la red social ha anunciado con tal de combatir las disputas en la plataforma. Recientemente, Twitter informó sobre la inclusión de un botón de "No me gusta" que permitirá a los autores de un tweet conocer qué respuestas son más relevantes para los usuarios y cuáles no. Añadiendo la posibilidad, además, de cambiar el orden en el que se muestran las respuestas.

Por otro lado, Twitter también se encuentra desarrollando una opción complementaria a la función de silenciar conversaciones. Esta característica, en concreto, permitirá a los usuarios anular la mención en aquellos tweets que pueden no resultar interesantes. De este modo, el autor del post no podrá volver a mencionar al usuario y este no recibirá notificaciones sobre esa publicación. La red social, además, permitirá desactivar las menciones en los tweets de usuarios que no se siguen mutuamente.