La noticia tomó desprevenido a los fans. El lunes, trascendió que buena parte del calendario de producciones de Marvel y otras películas de la factoría de Disney retrasaban sus estrenos. Además de las esperadas secuelas del Doctor Strange y Thor, otra de las afectadas fue Indiana Jones 5, dirigida por James Mangold. La película, que se estrenaría el 29 de julio de 2022, finalmente llegará a la pantalla grande hasta el 30 de junio de 2023.

El cambio de planes obedece a lo que parece ser una reestructuración de calendario, debido a las ya conocidas secuelas de la pandemia. Algo que ha ocurrido en varios estudios y producciones a lo largo del año. No obstante, en el caso de Indiana Jones 5, es mucho más llamativo y preocupante. El estreno de la quinta parte de la franquicia acumula varios retrasos. Incluso, uno relacionado con la salud del actor Harrison Ford, luego que este sufriera un accidente en set.

A pesar de todo, la producción ha continuado su avance y con algunas noticias que celebrar. Desde el regreso del compositor John Williams a la banda sonora, hasta la llegada de Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen al elenco. El proyecto parece conservar su aire épico y, en especial, mantener el estatus de film de capital importancia para la factoría del ratón Mickey.

No obstante, hay algunas preguntas sobre lo que la audiencia puede esperar sobre la quinta parte de Indiana Jones. ¿Se trata de la reinvención de la franquicia?, ¿un nuevo giro o una despedida?. También hay una razonable inquietud sobre el argumento e incluso rumores sobre lo que podría ocurrir a partir de su estreno. Te dejamos las preguntas más importantes sobre la nueva historia de una de las franquicias más queridas del mundo del cine.

¿El retraso en el estreno implica volver a filmar escenas o algún cambio de último momento?

Hasta ahora, no hay información sobre posibles retomas para Indiana Jones 5. De hecho, el director James Mangold ha sido especialmente elocuente en el hecho de creer en la franquicia como una unidad. Lo que equivale a decir que la quinta historia alrededor del personaje de Harrison Ford tiene especial cuidado en la forma en que pueda mostrar la historia.

Después de la complicada reacción del público a Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, la producción se toma con cuidado la historia. De hecho, Mangold ha dejado claro que está consciente del peso de la misma en la saga. Durante 2020, y luego del tercer retraso consecutivo, el director comentó a ComicBook que reconoce la importancia de Indiana Jones como símbolo.

Mangold, de hecho, pretende llevar la franquicia a “un lugar nuevo, al tiempo que recuerda las razones principales de su importancia”. Algo de experiencia tendrá el director, luego de haber trabajado en Logan, una franquicia compleja a la que brindó un final brillante.

¿Qué ocurrirá con Indiana Jones después de su quinta aparición en el cine?

Debido a la edad de Harrison Ford (79 años), lo más probable es que esta sea su última aparición en la franquicia. Que no quiere decir que el personaje desaparezca. La disyuntiva ya se había planteado con mayor o menor éxito en el 2008. Para entonces, se daba por hecho que Shia LaBeouf (que interpretó al hijo desconocido del personaje) sería su natural reemplazo.

Pero la película terminó por ser un punto crítico entre la audiencia, la propuesta y la franquicia. En especial luego que la carrera cinematográfica de LeBoeuf sufriera un abrupto parón. Para cuando los planes de una quinta entrega de la saga comenzaron, Ford llegó a declarar “que sólo él” podía protagonizar al legendario personaje.

No obstante, con una quinta parte cada vez más ambiciosa, un elenco amplio y varias especulaciones sobre una reinvención del personaje, algo parece ser claro. Indiana Jones 5 será la última del actor y, sin duda, el momento ideal para pasar el sombrero fedora a la nueva generación.

¿Quién podría estar a cargo de una responsabilidad semejante?; hay docenas de especulaciones (incluyendo a Chris Pratt como sucesor natural de Ford), pero por ahora nada claro. Lo que sí es evidente es que el posible reemplazo de Ford tendrá que enfrentar algunas dificultades. Desde un fandom fiel y receloso, hasta la posibilidad de ampliar la propuesta en direcciones nuevas. Algo que podría traer consecuencias no del todo claras para la franquicia.

¿Por qué tanto secreto con el título y la trama de Indiana Jones 5?

En diferentes entrevistas, James Mangold dejó muy claro que el título de la nueva aventura de Indiana Jones no se revelará pronto. ¿El motivo? Al parecer, la película abarca más que una trama principal: será un repaso al universo de la saga. Según el director, el film traerá de vuelta a viejos villanos de la historia, así como a queridos aliados. Como si eso no fuera suficiente, también incluirá nuevos personajes centrales. Si te lo preguntas, no, Shia LaBeouf no regresará como el hijo del personaje.

Todo lo anterior conduce a un lugar más complicado sobre la trama. El 22 de enero del 2021, Mangold escribió en Twitter: “Los Velvet Underground son jodidamente geniales. Eso es. Ese es mi tweet”. Luego, añadió lo que parecía una nota intencional. “Estoy viviendo mentalmente en la ciudad de Nueva York de los 60 en este momento. Ahí es donde tienen lugar todas las películas en las que estoy trabajando”.

Por supuesto, la referencia es evidente una pista al argumento de la película. Que además, se reforzó por las imágenes de Phoebe Waller-Bridge dirigiéndose al set. En una de ellas puede verse a la actriz, con traje de bota ancha muy semejante a los que usados en la época en la que se mencionó al director.

Pero no son las únicas fotografías que han trascendido en los últimos años de producción. También se ha podido ver lo que parece ser un tren con la esvástica Nazi. El periódico Daily Mail incluso llegó a mostrar una imagen de Indiana Jones, en lo que parece ser una motocicleta de época.

De modo que la gran pregunta es obvia ¿en qué momento histórico transcurre la trama?. Hay rumores sobre viajes en el tiempo, flashbacks e incluso, posibles giros de tuerca a varias de las historias de la franquicia. Pero como todavía nada es del todo claro, el secreto se mantiene. ¿Lo único claro? Que seguramente "Indie" volverá a decir su emblemática frase: “Nazis. I hate those guys”.

¿Y qué decir del resto del elenco?

Por ahora no hay el menor indicio de cuáles papeles interpretará Phoebe Waller-Bridge, Toby Jones, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen. Lo más cercano que hay del tema, son varias fotografías (también del Daily Mirror) en que puede verse al actor danés en un traje gris. En las imágenes también parece mostrarse algún tipo de festejo. Pero más allá de eso, el misterio sigue rodeando a la historia.