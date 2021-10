La seguridad informática es cada vez más importante y Google lo sabe. El gigante de Internet, en el marco del Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad, ha anunciado una serie de nuevas funciones para que podamos mantener nuestros datos privados y seguros tanto si tenemos dispositivos Android como si no.

Sabemos que los dispositivos Pixel son los primeros en recibir las nuevas funciones de Google. Estos nuevos teléfonos inteligentes acaban de recibir Security Hub. Se trata de un panel que agrupa todas las configuraciones de seguridad del dispositivo y en color rojo, amarillo o verde califica qué tan seguro es.

El nuevo Security Hub también brinda recomendaciones para solucionar problemas si detecta que algo está mal. Si no tienes un dispositivo Pixel no te preocupes, la buena noticia es que Google ha dicho que tiene planes de extender esta característica a todo su ecosistema en el futuro, aunque no sabemos la fecha exacta.

Crédito: Google

Otra característica importante anunciada esta semana es la carpeta protegida de Google Fotos. ¿Quieres mantener ocultas algunas fotos en la aplicación? ¿Deseas que no aparezcan mientras te desplazas por la galería u otras apps? Esta función es para ti. Te permitirá guardar tus imágenes en un espacio protegido.

Al igual que Security Hub, Google ha anunciado que la carpeta protegida por contraseña de Google Fotos llegará primero a los Pixel. Sin embargo, ya tenemos una fecha de arribo al resto de los smartphones Android y a la aplicación de iOS. Esto ocurrirá a principio del próximo año.

Google le quiere decir adiós a las conexiones no seguras

Los peligros de navegar o introducir información en sitios no seguros son muy elevados. Por ello, debemos siempre evitar entrar en este tipo de páginas. No obstante, a veces por la prisa, no nos damos cuenta de la advertencia superior de Google Chrome.

Afortunadamente, Google Chrome acaba de añadir una función muy útil al respecto. Se trata de un modo que priorizará las conexiones HTTPS y nos enviará una advertencia más visible si intentamos ingresar en una página que utiliza el protocolo no seguro HTTP.

Si te interesa esta función, puedes configurarla hoy mismo. Solo asegúrate de tener la última versión de Google Chrome. Ingresa al navegador en tu móvil u ordenador y sigue estos pasos: Configuración > Privacidad y seguridad > Seguridad. Activa el interruptor de Usar siempre conexiones seguras. ¡Listo!