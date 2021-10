Star Wars siempre se ha distinguido por introducir nuevas historias, personajes y mundos a través de contenidos ajenos a las películas. De hecho, muchos consideran que es fuera de la pantalla grande donde la franquicia tiene su mayor potencial —narrativamente hablando—. Con la serie de Obi-Wan Kenobi en camino, Lucasfilm pretende profundizar aún más en legendario Jedi. Pero no solo en la producción de Disney Plus, también en obras escritas.

Durante la presente semana, la compañía anunció nuevas novelas que tienen como objetivo adentrarse en las historias que no tuvieron espacio en los largometrajes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fueron los inicios de Obi-Wan Kenobi como Padawan? Si bien en la trilogía de precuelas lo vimos seguir los pasos de Qui-Gon Jinn hasta convertirse en un Maestro Jedi, hay una etapa previa que habría sido interesante conocer.

Padawan, la novela de Kirsten White, cubrirá ese hueco narrativo. Su lanzamiento está previsto para julio de 2022, por lo que llegará antes de la serie protagonizada por Ewan McGregor. Según la descripción, nos contarán el conflicto de Obi-Wan Kenobi por el peculiar método de aprendizaje de Qui-Gon Jinn.

La inquietud inicial de Obi-Wan Kenobi

Curiosamente, mientras otros jóvenes son entrenados mediante misiones reales, Obi-Wan Kenobi se mantiene como un mero observador. Esto no lo ayuda mucho en su misión de convertirse en el mejor Padawan posible. No obstante, todo cambiará tras una aventura donde tendrá que valerse por sí mismo sin la tutoría de su experimentado maestro. La novela, además, tocará la curiosidad que tiene Qui-Gon por explorar la Fuerza.

"Obi-Wan Kenobi realmente quiere ser un buen Padawan. El mejor Padawan, de hecho. Pero eso se siente cada vez más imposible con su nuevo maestro, Qui-Gon Jinn. Todos los amigos de Obi-Wan están entrenando para ser verdaderos Jedi, obteniendo experiencia haciendo misiones, mientras él todavía está en Coruscant, practicando y contemplando de forma silenciosa. Desde que el antiguo maestro de Qui-Gon, Dooku, dejó la Orden, parece que Qui-Gon ha estado demasiado ocupado tratando de conectarse con la Fuerza o discutiendo con el Consejo Jedi para entrenar adecuadamente a su Padawan. Cuando Obi-Wan finalmente convence a Qui-Gon de llevarlo a una misión a un planeta remoto que una vez fue explorado por un antiguo Jedi, su maestro no aparece durante mañana en que deben irse, por lo que Obi-Wan se aventura solo. Al llegar al misterioso y exuberante planeta, se encuentra con un grupo de adolescentes sin la supervisión de un adulto, y todos parecen tener alguna conexión con la Fuerza. Libre de las limitaciones de la Orden, Obi-Wan se une a ellos en sus atrevidas aventuras, pero su lado Padawan sigue cuestionando la extraña relación de los adolescentes con la Fuerza y ​​con el planeta verde que los rodea, y lo que todo esto podría significar para su futuro. Obi-Wan pondrá a prueba los límites de su relación con los Jedi y la Fuerza en esta emocionante y conmovedora exploración de uno de los héroes más duraderos de Star Wars.

Si eres un fan de Star Wars y de Obi-Wan Kenobi, no puedes perderte Padawan por nada del mundo. Además, es posible que su contenido sea relevante para futuras producciones de Star Wars. Otras novelas anunciadas fueron Stories of Jedi and Sith, Shadow of the Sith y Brotherhood. Ojo con esta última, porque nos trasladará al momento en que Anakin Skywalker se convierte en Caballero Jedi.