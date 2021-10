Nothing, la misteriosa empresa de Carl Pei, uno de los fundadores de OnePlus, anunció recientemente su primer producto: los Ear (1). Estos auriculares, anunciados como una alternativa más económica y similar en prestaciones a los AirPods Pro, pronto podrían recibir un gran compañero. Según 91Mobiles, la compañía plena lanzar su primer smartphone el próximo año.

El móvil de Nothing saldrá al mercado a principios de 2022. Por el momento, los detalles acerca de las características o sobre su posible diseño son escasos, y lo seguirán siendo hasta semanas antes de su lanzamiento, como ocurrió con los auriculares de la marca. De hecho, lo único que sabemos es que compañía ha anunciado una asociación con Qualcomm. Por lo tanto, es muy probable que el primer smartphone de OnePlus llegue con un procesador del fabricante estadounidense.

Que Nothing apueste por un smartphone no es algo que resulte extraño. La empresa, recordemos, adquirió en febrero de 2021 la startup Essential, fundada por Andy Rubin (el creador de Android) en 2015 y que cerró en 2020. El citado medio asegura que la compra hizo que Nothing obtuviera las marcas y nombres comerciales de la compañía de Andy Rubin, así como sus tecnologías patentadas.

Nothing también lanzará una batería externa

Antes de anunciar su primer smartphone Android, Nothing lanzará al mercado una batería externa de la que solo se conoce el nombre: Nothing Power (1). Esta podría llegar en las próximas semanas o antes de que termine el año, añadiendo un accesorio más al ecosistema de la compañía de Carl Pei. Por el momento, su catálogo solo se compone de un producto, los Nothing Ear (1).

Los auriculares, a la venta desde este verano por un precio de 99 euros, incluyen prestaciones muy similares a los AirPods Pro, como cancelación de ruido activa, un estuche con carga inalámbrica o, en este caso, una app para configurar algunos parámetros de sonido a gusto del usuario. No obstante, la característica más llamativa de estos auriculares es su diseño. Los Ear (1) son completamente transparentes, dejando a la vista los pequeños componentes necesarios para su funcionamiento. Desconocemos, por el momento, si Nothing aplicará la misma línea de diseño en sus próximos productos.