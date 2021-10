Hace poco, The Walt Disney Company anunció una nueva reprogramación de varios de sus estrenos clave para el próximo año. Dentro de ellos se encuentran, nada más y nada menos, que un puñado de las producciones desarrolladas junto con Marvel y un nuevo relato sobre Indiana Jones. No son los únicos films que entran dentro de esta reprogramación. Aunque de entrada parece una mala noticia para Disney y Marvel, quizá no lo sea.

La industria del cine ha perdido salvajes cantidades de dinero debido a la pandemia por la COVID-19. Hasta tal punto que, mientras no se declare de forma oficial que ya la alerta sanitaria no está en esa categoría, el sector seguirá en modo alerta. Hay que tener en cuenta que, si bien en decenas de países se ha ido recuperando la "normalidad", la desigualdad en relación con otros dificulta que todos marchen al mismo ritmo.

Bruce Aylward, uno de los principales especialistas de la Organización Mundial de la Salud, comentó que la pandemia durará un año más de lo debido por problemas en la distribución y accesibilidad de la vacuna, entre otros aspectos. Si bien la industria cinematográfica se hace fuerte en las principales ciudades y regiones económicas, el contexto sigue siendo un condicionante, teniendo en cuenta que pueden surgir nuevas variantes. Por tanto, desde un punto de vista comercial, el retraso de estrenos clave tiene sentido.

Pero puede que ese no sea el único beneficio.

Disney y los retrasos cinematográficos:

puede ser una pausa necesaria

Durante 2021, Disney y Marvel estrenaron las siguientes producciones, entre series y películas:

Durante los primeros seis meses del año, hubo pocos espacios en los que Disney y Marvel no presentaran algún capítulo o novedad relacionada con sus producciones. En defensa de los estudios se puede alegar que algunos proyectos, como Viuda Negra, estaban programados para el año 2020. Sin embargo, conviene no olvidar que esos proyectos son clave dentro de la recaudación de cada una de las firmas productoras.

Entonces, sí, es válido que esperen a que la normalidad sea mucho más regular y la industria del cine se rehabilite para generar más ingresos. Pero también hay otro factor: prolongar los estrenos es dar un poco de aire a las narrativas, liberar las carteleras y las opciones de streaming de tanto superhéroe.

Los estrenos reprogramados

Dentro de las producciones de Disney y Marvel que ahora tienen otra fecha de estreno hay dos que se presentan como claves dentro de su narrativa. A continuación, toda la lista:

Doctor Strange en el Multiverso de la locura, de Sam Raimi, va del 25 de marzo de 2022 al 5 de mayo.

Thor: Love and Thunder, de Taika Waititi, se mueve del 6 de junio de 2022 al 8 de julio.

Black Panther: Wakanda Forever, de Ryan Coogler, se traslada del 7 de agosto de 2022 al 11 de noviembre.

The Marvels, de Nia DaCosta, pasa del 11 de noviembre de 2022 al 17 de febrero de 2023.

Indiana Jones 5, con la dirección de James Mangold, se reprograma del 29 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania, de Peyton Reed, se va del 17 de febrero de 2023 al 28 de julio.

Otra producción de Marvel Studios, aún sin nombre, pasa del 11 de octubre de 2023 al 3 de noviembre.

Un largometraje live action no titulado, programado para el 14 de julio de 2023 se elimina del calendario establecido.

Otros dos films de Marvel Studios, establecidos para el 28 de julio y el 6 de octubre de 2023, desaparecen también.

Un filme sin título y ambientado en el siglo XX, que estaba pensados para el 20 de octubre de 2023, también fue borrado.

Los próximos estrenos de Disney y Marvel,

y un detalle a tener en cuenta

Durante lo que resta de 2021, Disney y Marvel estrenarán las siguientes producciones:

Los Eternos (5 de noviembre)

Hawkeye (24 de noviembre)

Spider-Man: Sin camino a casa (17 de diciembre)

En total, serán nueve producciones en un año. Dentro de esas tres, se intuye que dos tendrán un impacto clave en desarrollo del relato global, con la incorporación de nuevos personajes (Los Eternos) y el Multiverso (en Spider-Man). En este sentido, conviene tener en cuenta los últimos acontecimientos en Venom: habrá matanza, que también se van integrando al Universo Cinematográfico de Marvel. Diez relatos integrándose de una u otra forma.

Aunque para los seguidores de Disney y Marvel pueda resultar atractiva semejante expansión, Disney y Marvel corren el riesgo de saturar el cine de superhéroes. Lo más probable es que esto último no ocurra y, si pasa, quizá sea un público no tan numeroso. Sin embargo, poder dar tiempo a las narrativas, dejar reposar los relatos, “hacerse extrañar” dentro de las audiencias, no parece una mala idea. Se genera más expectativa a la par que cada estreno, más allá de ser en formato serie o film, puede tener su propio espacio temporal para el disfrute y las interpretaciones.

Más allá del entretenimiento y los estímulos inmediatos, de eso también va el cine y la televisión. Se trata de conservar la posibilidad de ilusionar a la audiencia, en vez de bombardearla de forma constante con más y más producciones, quizá limitando la posibilidad de que otros se adentren en un universo cada vez más amplio sino, también, limitando la diversidad de relatos.