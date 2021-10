Windows 11 es el mayor lanzamiento de Microsoft en los últimos seis años. En comparación con su predecesor, Windows 11 ha mejorado mucho su interfaz, siguiendo las nuevas guías de diseño de Microsoft. Este nuevo rediseño se centra en aspectos de flexibilidad y productividad al mismo tiempo que mejora aspectos relacionados con la seguridad y la accesibilidad.

Otra novedad es Office 2021 Professional Plus, que también revoluciona por completo la suite de aplicaciones de Microsoft. Poder trabajar de una manera más sencilla y rápida para llevar la productividad a nuevos límites. De esta manera, Word, Excel o PowerPoint se consolidan aún más como las mejores herramientas para trabajar o estudiar.

Durante la promoción de Halloween en Keysworlds podremos disfrutar de increíbles descuentos en licencias de Microsoft como Windows 11, Windows 10 u Office 2019 y Office 2016, con descuentos de hasta el 50%. De esta manera, encontraremos licencias para Windows 11 por 17 euros o Windows 10 por sólo 7,4 euros. No esperes más, echa un vistazo a KeysWorlds, selecciona el producto que te interesa y apunta el código de descuento antes de realizar el pago.

Ofertas más importantes de Windows

Si estás buscando los mejores descuentos para Windows 10 o Windows 11, aquí tienes unas ofertas muy interesantes, con productos rebajados hasta un 48% usando el código KWSS48.

Ofertas recomendadas: Office y Bundle

En este apartado, te presentamos las mejores ofertas para disfrutar de todo el potencial de una de las licencias de Microsoft más descargadas: Office. Desde gestión de documentos como Word, hojas de cálculo como Excel o gestor de correo electrónico como Outlook.

Una de las opciones más interesantes es Office 2019. Si el precio en la store oficial es de más de 400 dólares, en KeysWorlds lo tienes por menos de 30 euros. Además, puedes aplicar el descuento del 50% que ofrece KeysWorlds, usando el código KWSS50. Y no te pierdas los bundles de Office y Windows.

Ofertas del 50% en Office 2016 usando el código KWSS50

50% de descuento en Office 2021

Como hemos mencionado anteriormente, Office 2021 es la versión más actualizada, más potente y de uso más sencillo de todas las suite ofimática de Microsoft. Usando el código KWSS50, tienes el 50% de descuento en Office 2021 y en Bundles.

50% de descuento en muchos más productos

Si todavía no has visto nada que te interese, no te preocupes. Keysworlds también tiene ofertas de hasta el 50% en muchos otros productos. Lo mejor para renovar tu equipo con licencias de Microsoft al mejor precio. Utiliza el código KWSS50 y ahorra.

Keysworlds: fácil de comprar, fácil de pagar

Keysworlds tiene una amplia experiencia en la gestión y distribución de licencias de software, ofreciendo un excelente servicio que garantiza al 100% la satisfacción del consumidor. Una vez realices tu pedido, recibirás en pocos minutos en tu correo el código para canjear la licencia. Otra de sus ventajas es su facilidad en cuanto a medios de pago. Acepta PayPal, transferencia bancaria y tarjetas de crédito o débito.

Además, y por último, el servicio de atención al cliente está disponible 24/7 (support@keysworlds.com) por lo que, en caso de contratiempo, uno de sus agentes te ayudará.