SpaceX llevará a la Estación Espacial Internacional (EEI) a cuatro nuevos astronautas este domingo, 31 de octubre, en la misión Crew-3. La tripulación está compuesta por el comandante de la misión Raja Chari, el piloto Tom Marshburn y la especialista de la misión Kayla Barron; además del astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Matthias Maurer. Como en otras ocasiones, el lanzamiento se podrá seguir en directo.

Durante unos días convivirán con otras dos tripulaciones; aunque una de ellas tendrá que volver a la Tierra pocos días después. Y se traerá consigo un cultivo de nanocristales de ARN riboswitch que que podría ayudar a los investigadores a conocer mejor el proceso de cambio de genes. Este es uno de los experimentos que llevarán a cabo los cuatro astronautas que llegarán a la EEI a lo largo del día de hoy. Pero también tendrán que probar una nueva tecnología para encontrar y capturar naves espaciales.

SpaceX comenzó a enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional en mayo de 2020. Con esta misión Crew-3, la empresa de Musk suma ya cinco vuelos espaciales con humanos desde entonces.

Dónde ver el lanzamiento de SpaceX a la EEI

El lanzamiento se realizará, como siempre, desde Cabo Cañaveral (Florida). Más exactamente, desde el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. La hora de salida de la Crew-3 ya está marcada y será sobre las 2:21 a.m. EDT. Es decir, sobre las 8:21 hora peninsular española o la 1:21 de la mañana en Ciudad de México.

Por otra parte, si hubiera algún problema técnico o climático, el lanzamiento de la misión Crew-3 de SpaceX se retrasaría. Y volverían a tratar de enviar a los astronautas a la EEI el próximo 3 de noviembre sobre la 1:10 a.m. hora local de Cabo Cañaveral. Es decir, a las 7:10 a.m. hora peninsular española o las 0:10 a.m. en Ciudad de México, según ha informado en un comunicado la compañía de Musk.

SpaceX retransmitirá el lanzamiento de la Crew Dragon con los astronautas de la NASA y la ESA en su canal de YouTube. El directo comenzará cuatro horas antes del lanzamiento y en ese tiempo contarán todos los detalles de la misión.