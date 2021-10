Huawei no atraviesa su mejor momento. Y eso no es algo nuevo. Las restricciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos han complicado en diversos planos la operativa de la compañía china. En España, de hecho, su directiva ha sufrido diversos cambios en los últimos meses, incluyendo la marcha del máximo responsable del área de consumo. Eso, no obstante, no ha impedido que este jueves Huawei lance en España dos nuevos teléfonos móviles de gama media: el Nova 9 y el Nova 8i.

Estos dos productos, anunciados previamente en otros mercados, carecen de servicios de Google, un condicionante que ha acompañado a la marca china desde 2019. Sin embargo, la marca hace énfasis en el poder de su ecosistema Huawei Mobile Services, que trata de suplir esta ausencia con servicios como Petal Maps, Petal Search o App Gallery (tienda que, durante los últimos meses, ha seguido sumando apps a su catálogo).

Los dos móviles, por cierto, tienen procesadores Snapdragon, aunque ninguno de ellos cuenta con conectividad 5G. Esto no debería ser una sorpresa, en realidad. Por un lado, la marca no puede fabricar con libertad sus procesadores Kirin. Y, al mismo tiempo, también tiene restricciones en lo que al acceso de componentes relacionados con el 5G se refiere.

Otro detalle a destacar de estos dos teléfonos es que tienen una peculiar similitud con los Honor 50, marca que técnicamente se independizó de Huawei hace varios meses. Curiosamente, la versión de Honor sí tiene los Google Mobile Services.

¿Qué componentes tienen los Huawei Nova 9 y Huawei Nova 8i?

Huawei Nova 9 Huawei Nova 8i Pantalla Panel OLED de 6,57 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz Panel IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ Procesador Snapdragon 778G Snapdragon 662 Cámaras traseras Cámara principal de 50 megapíxeles, f/1,9 y 23 mm. También tiene un ultra gran angular de 8 megapíxeles (f/2,2), una cámara macro de 2 megapíxeles (f/2,4) y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles (f/2,4). Cámara principal de 64 megapíxeles, f/1,9 y 26 mm. También tiene un ultra gran angular de 8 megapíxeles (f/2,4), una cámara macro de 2 megapíxeles (f/2,4) y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles (f/2,4). Cámaras frontales Sensor de 32 megapíxeles con objetivo de apertura f/2,0 Sensor de 16 megapíxeles con objetivo de apertura f/2,0 Memoria RAM 8 GB 6 GB Almacenamiento 128 GB 128 GB Biometría Lector de huellas bajo la pantalla Lector de huellas en el lateral Batería y velocidad de carga 4.300 mAh, carga rápida hasta 66 W por cable 4.300 mAh, carga rápida hasta 66 W por cable

¿Cuándo saldrán a la venta estos teléfonos, en qué canales y a qué precios?

Los nuevos teléfonos de Huawei están disponibles para su precompra a partir de hoy tanto en la Huawei Store como en las tiendas oficiales de la marca.