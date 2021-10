Cada vez que uno se sienta a ver un nuevo episodio de Fundación (David S. Goyer y Josh Friedman, desde 2021), la serie de Apple TV+ que adapta las inteligentes y míticas novelas de Isaac Asimov, uno no quita los títulos por el agradable diseño de sus vistosas y coloridas imágenes, que se combina con el tema principal de la potente banda sonora compuesta por Bear McCreary (Calle Cloverfield, 10). Y porque sirve para prepararnos anímicamente y por repetición, como el de cualquier otra ficción televisiva, y recibir la nueva parte de su historia con la mente bien dispuesta.

Esa historia es la de “Mysteries and Martyrs” (1x07), un capítulo para el que repite en la dirección Jennifer Phang (The Boys) tras “Death and the Maiden” (1x06); y el libreto lo firma la novel Caitlin Saunders, que ha sido asistente de producción en Super 8 (J. J. Abrams, 2011) o coordinadora de guiones en American Gods (Bryan Fuller y Michael Green, 2017-2021) y que antes solamente había escrito el del episodio “Oscar Mike” (1x12) de Valor (Kyle Jarrow, 2017-2018).

El último estrenado de Fundación contiene algunas de las perspectivas más impresionantes de un entorno espacial en esta primera temporada tras las de “The Emperor’s Peace” (1x01), y la observación de los personajes implicados ─Salvor Hardin (Leah Harvey), Hugo (Daniel MacPherson), Phara (Kubbra Sait) o Lord Dorwin (Christian Contreras)─ nos trae a la memoria circunstancias parecidas en la saga de Star Trek (Gene Roddenberry, desde 1966).

Un buque fantasma en ‘Fundación’

Apple TV+

Ya vamos comprendiendo lo que pretenden los agresivos anacreontes al asaltar Términus y, por los elementos tecnológicos vinculados con ello, parece imposible no recordar también las Estrellas de la Muerte de Star Wars (George Lucas, desde 1977). Por otro lado, el imperial Hermano Día (Lee Pace) se enfrenta en “Mysteries and Martyrs” a desafíos encarnados que nunca hubiese creído posibles, y su asombro y su irritación son fáciles de entender igualmente.

La idea de la Invictus como un buque fantasma perdido en el Triángulo de las Bermudas, combinada con una de las revelaciones más espectaculares de Lost (Abrams, Damon Lindeloff y Jeffrey Lieber, 2004-2010) sobre su enigmática isla, debe de resultar bastante satisfactoria para los que aman la ciencia ficción, y causarles vértigo solo de pensar en ella. El Hermano Amanecer (Cassian Bilton), por otra parte, continúa con su propio viaje emocional en Fundación, para el que tememos un final trágico e influyente en el derrumbe de lo que él mismo representa.

Su secuencia es un aperitivo pequeño de la más elaborada de “Mysteries and Martyrs”, con la voz en off que aún no hemos oído aquí de Gaal Dornick (Lou Llobell); y lo que Caitlin Saunders, con David S. Goyer (Batman vs. Superman: El amanecer de la justicia) y Josh Friedman (La guerra de los mundos) a sus espaldas, nos muestra de lo que ha ocurrido con lo que dejó la extraordinaria catástrofe de “The Emperor’s Peace” es de una seductora lógica que le habría gustado al propio Isaac Asimov.

La secuencia más intensa del episodio, para el final

Apple TV+

Pero lo verdaderamente apasionante de este capítulo de Fundación no llega hasta que retoman la situación extraña de la mencionada Gaal Dornick tras el final de “Upon Awakening” (1x05). Ahí nos acordamos de la novela Solaris (Stanislaw Lem, 1961) o de la serie Westworld (Jonathan Nolan y Lisa Joy, desde 2016) por el agradecido recurso para recuperar al gran Hari Seldon (Jared Harris), que actúa con su pupila como el doctor Robert Ford (Anthony Hopkins) con Bernard Lowe (Jeffrey Wright) en la segunda temporada sobre el parque de atracciones retrofuturista.

Los diálogos y la composición de esta secuencia suben de tono y de intensidad dramática, ayudados por la partitura de Bear McCreary y el montaje vivo; y proporcionan las explicaciones necesarias sobre las motivaciones del genio de la psicohistoria para, en el último tramo, descerrajarle a los espectadores una fantástica revelación de envergadura como clímax. Así, David S. Goyer y Josh Friedman no podía decidir acabar mejor este episodio de la serie de Apple TV+.