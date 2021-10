Los creadores de Fundación (David S. Goyer y Josh Friedman, desde 2021), la serie de Apple TV+ que adapta las magníficas novelas de Isaac Asimov, han decidido que lo mejor que podían hacer es alargar un poco la expectativa ante el cliffhanger en Términus para Salvor Hardin (Leah Harvey) y compañía con el que acaba “Barbarians at the Gate” (1x04). De modo que el siguiente capítulo, “Upon Awakening” (1x05), comienza con el último cabo suelto del anterior: Gaal Dornick (Lou Llobell), que proviene de la chocante escena con la que termina “Preparing to Live” (1x02).

Para empezar, los traen hermosas imágenes galácticas y de cierta naturaleza oscura, oníricas en realidad, y un mayor contexto sobre el planeta del que procede este personaje femenino, Synnax, cuyas costumbres verbales nos recuerdan ineludiblemente a las de la República de Gilead en El cuento de la criada (Bruce Miller, desde 2017).

Porque todos los religiosos fanáticos se parecen, lo que incluye su cruzada contra la adquisición de conocimiento; cosa que el racionalista Isaac Asimov tenía muy clara, así que se agradece que David S. Goyer (Batman vs. Superman: El amanecer de la justicia) y Josh Friedman (La guerra de los mundos) no lo hayan perdido de vista.

La barbarie del sectarismo religioso

Apple TV+

Sin embargo, tampoco nos ofrecen una explicación acerca de lo que le ha ocurrido a Gaal Dornick (Lou Llobell) tras los terribles sucesos de “Preparing to Live” en los primeros compases de “Upon Awakening”, sino flashbacks sobre su vida previa a que se viese las caras con Raych Foss (Alfred Enoch), el enigmático Hari Seldon (Jared Harris) o el temible Hermano Día (Lee Pace) de entre los emperadores clónicos; sin olvidar las circunstancias que la llevaron a ello.

El pensamiento tristemente obtuso, la intolerancia, la santurronería y la barbarie de los creyentes sectarios, muy reconocible por nuestra propia historia, a la que Isaac Asimov le prestaba especial atención, se expone con sencillez y elocuencia, sin artificios, y un montaje rápido de cómo comete sus tropelías nos causa hasta escalofríos. Como las escenas del drama familiar relacionado con este clima angustioso, sostenidas por la evocadora partitura de Bear McCreary (The Walking Dead).

Pero, por fin, David S. Goyer y Josh Friedman se apiadan de los espectadores de Fundación y, con la guionista Leigh Dana Jackson, que tiene en su haber libretos para otras series televisivas como Alcatraz (Steven Lilien, Elizabeth Sarnoff y Bryan Wynbrandt, 2012), Sleepy Hollow (Alex Kurtzman, Roberto Orci, Phillip Iscove y Len Wiseman, 2013-2017) o 24: Legacy (Manny Coto y Evan Katz, 2016-2017), y una vez más, el director Alex Graves (Juego de tronos), nos revelan qué ha sido de Gaal Dornick.

La intriga dinámica de ‘Fundación’

Apple TV+

Para decidir acerca del destino en Fundación de esta brillante matemática, recurren a algunas de las más asombrosas posibilidades de la ciencia ficción; y sostienen el misterio durante una tensa secuencia hasta que ya no pueden alargarlo más tiempo, y uno mira la pantalla casi sin pestañear. Y no se quedan ahí, pues hay otras preguntas que responder de su situación, y debe ganárselas, prolongando la intriga.

Pero nos satisfacen también para descubrir qué ha sucedido con Raych Foss y el propio Hari Seldon, y tras el cliffhanger de “Barbarians at the Gate”, cuya puesta en escena, planificación y montaje poseen la misma efervescencia dramática e idéntica inquietud para el público. Las coreografías de acción no resultan demasiado espectaculares y, cuando se consuma un nuevo espectáculo de gran destrucción sin la enormidad del que vimos en “The Emperor’s Peace” (1x01), lo que resta es apagarle las luces con un fundido en negro a la guardiana de Términus y proponer un extraño volantazo en el otro foco narrativo para que no queramos perdernos el próximo episodio de Fundación en Apple TV+.