Después de los pasmosos acontecimientos al final del capítulo “Preparing to Live” (1x02) de Fundación (David S. Goyer y Josh Friedman, desde 2021), la serie de Apple TV+ que adapta las fascinantes novelas del ruso-estadounidense Isaac Asimov para lectores propios y espectadores extraños, a los unos y los otros nos hacía mucha falta una explicación convincente para tan terrible decisión o impulso violento, sobre si hay posibilidades de supervivencia y, en caso de que no sea así, cómo conservarán la intervención del mito matemático antes andante de la psicohistoria.

No hay duda de que fue un giro de lo más inesperado, pese a cierto comentario ladino de Hari Seldon (Jared Harris) acerca de que no se había cumplido una de sus predicciones calculadas. Como en todo guion decente, en el de los mismos creadores de esta ficción televisiva no se incluyen frases ni anzuelos que no nos lleven a ningún sitio. Ni a callejones sin salida para trolearnos como en la miniserie marvelita WandaVision (Jac Schaeffer, 2021).

Los dos focos dramáticos de ‘Fundación’

Apple TV+

Pero David S. Goyer (Batman vs. Superman: El amanecer de la justicia) y Josh Friedman (La guerra de los mundos) no parecen tener prisa ninguna para aclarar esta disruptiva cuestión en el episodio “The Mathematician’s Ghost” (1x03). Lo que sí demuestran sin titubeos es que el Imperio Galáctico moribundo, la historia de su capital y los personajes que mueven sus hilos, con mayor o menor impotencia ante lo que se avecina, suponen uno de los focos principales de Fundación y no solamente la criatura del gran analista del porvenir.

Para lo que no desdeñan la posibilidad de sumergir al público en sus dramas internos, cosa de agradecer siempre porque con la misma sube el grado de la complejidad de los guiones y, así, las series televisivas se elevan. Extremo que hemos podido comprobar otra vez hace bien poco gracias a la estupenda miniserie de terror Misa de medianoche (Mike Flanagan, 2021), que no podría destacar como lo consigue sin esos brillantes monólogos que la jalonan sobre el dolor de sus protagonistas y, vaya, los sermones; no tanto por su contenido como por el elocuente enardecimiento de quien los pronuncia.

La decadencia más interesante

Apple TV+

La secuencia sobre la decadencia imperial está realizada con mimo, tanto en la planificación como en la partitura de Bear McCreary (The Walking Dead), con ese pegadizo solo de canto. Así, se nota la experiencia del cineasta estadounidense Alex Graves al frente de este capítulo de Fundación. A pesar de que su estreno en el cine fue con dos largometrajes olvidables, Entre el deseo y el destino (1993) y Encadenada (1997), casi toda su carrera se ha desarrollado en la televisión, donde ha dirigido episodios para treinta y nueve series hasta ahora.

En concreto, tres de Ally McBeal (David E. Kelley, 1997-2002), nada menos que treinta y cuatro de El ala oeste de la Casa Blanca (Aaron Sorkin, 1999-2006), seis de Juego de tronos (David Benioff y D. B. Weiss, 2011-2019), uno de Fringe (J. J. Abrams, Alex Kurtzman y Roberto Orci, 2008-2013), The Newsroom (Sorkin, 2012-2014) y House of Cards (Beau Willimon, 2013-2018) o siete de Homeland (Howard Gordon y Alex Gansa, 2011-2020). Y este constituye su primer trabajo para Apple TV+.

La segunda parte de “The Mathematician’s Ghost” nos descubre en final del largo viaje del proyecto psicohistórico y las particularidades de Salvor Hardin (Leah Harvey), incide en el gran enigma de Términus y nos presenta la primera amenaza. Por supuesto, deseamos saber qué diantres ocurre aquí, pero no nos han mostrado nada que nos fascine especialmente. La historia sobre el imperial Hermano Ocaso de Terrence Mann (Sense8), cuya interpretación no iguala en este capítulo ninguna otra, resulta más interesante como propuesta dramática y audiovisual. Veremos lo que nos espera en el futuro.