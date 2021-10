El hackeo a Twitch no pasó nada desapercibido en internet. Una brecha de seguridad hizo que el código fuente, los detalles de los pagos a streamers y otra información interna quedara expuesta en la red. Ahora, la plataforma de streaming propiedad de Amazon menciona que, tras avanzar en la investigar, es posible confirmar que las contraseñas y los datos financieros (tarjetas de crédito) de los usuarios no se vieron afectados.

Twitch indicó este jueves que aún está evaluando el impacto del problema de seguridad. No obstante, ya tienen una hipótesis sobre lo ocurrido. "Algunos datos fueron expuestos a Internet debido a un error en un cambio de configuración del servidor de Twitch al que posteriormente accedió un tercero malicioso", aseguran, y señalan que están trabajando "con urgencia" para investigar el incidente.

En esa línea, han precisado que de momento "no tienen indicios" de que las credenciales de inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña) hayan sido expuestas. Además, afirman que los números completos de las tarjetas de crédito tampoco se filtraron, ya que el servicio almacena solo una parte de esta información.

Twitch reestableció las claves de transmisión

Crédito: Unsplash

La compañía también reveló que ha tomado una mediada "por precaución". Esta es restablecer las claves de transmisión para todos los usuarios. Sin embargo, dependiendo del software que utilicen, es posible que muchos no deban hacer un cambio manual de las mismas. En caso de necesitarlo, se puede consultar la nueva clave en el panel de control de Twitch.

Si bien ahora todo parece indicar que las credenciales de inicio de sesión no se filtraron, no está de más tomar una medida adicional. Para ello, los usuarios de Twitch que aún no cambiaron su contraseña deberían hacerlo. Además, pueden activar la verificación en dos pasos para prevenir futuros problemas de seguridad. Desde luego, la investigación seguirá su curso y todavía no hemos llegado a las conclusiones finales del caso.