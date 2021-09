Una de las novedades más esperadas de Windows 11 es el soporte para apps de Android. Lamentablemente esta característica no estará disponible cuando el sistema operativo llegue a los usuarios, y la veríamos recién en 2022. Pero lo que sí apareció en las últimas horas es una utilidad que dejaría entrever que Microsoft no vería con malos ojos llevar esta función a Xbox.

Que quede claro: los datos concretos son pocos y dan mucho lugar a la especulación, así que debemos tomar la información con pinzas. Específicamente, los testers de Windows 11 hallaron en la Microsoft Store una utilidad llamada Subsistema de Windows para Android (Windows Subsystem for Android); por el momento no se puede utilizar, pero estaría destinada a desarrolladores de apps para Android, posiblemente para comprobar la estabilidad y el funcionamiento de las mismas en el SO de Microsoft.

El dato notorio es que los listados de requisitos mínimos y recomendados para ejecutar el software indican que son necesarios "Windows 11 versión 22000.0 o Xbox One". Sin dudas, lo último resulta llamativo; hasta aquí nadie de Microsoft ha mencionado públicamente que exista un interés en llevar apps de Android a sus consolas de sobremesa.

Imagen: Tom's Hardware

Como mencionamos previamente, aquí es donde se abre el juego de las especulaciones. Tom's Hardware indica que, tal vez, los de Redmond pretendan que los desarrolladores prueben sus juegos para Android en Xbox. Por su parte, Slashgear hace mención no solo al potencial del gaming, sino al de las aplicaciones de entretenimiento en general.

De momento es muy temprano para saber si hay un plan real de Microsoft para, algún día, llevar apps para Android a Xbox. No hay que descartar posibilidades pero pareciera que, si se avanza con una iniciativa de este tipo, no sería en el corto plazo.

Xbox y Android ilusionan con una posible mayor integración

Que el soporte de apps para Android evolucione desde Windows 11 a Xbox One y Xbox Series X|S es, sin dudas, factor de gran ilusión para los usuarios. Si en el futuro se concreta, significaría cerrar el círculo. Recordemos que los dispositivos Android pueden acceder a los juegos de Xbox por medio de xCloud, a través del streaming.

Ya veremos si en los próximos meses Microsoft se refiere a la posibilidad de que las apps de Android sean soportadas por Xbox. Por lo pronto, seguiremos atentos a esta posibilidad, pero sabiendo que posiblemente no se resuelva en el futuro cercano.