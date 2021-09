Luego del lanzamiento del primer adelanto de Spider-Man: No Way Home se confirmaron algunas cuestiones. Una de ellas, quizá la más evidente luego de la incorporación del multiverso como recurso narrativo, son los villanos que aparecerán en la producción de Marvel y Disney. Los adversarios de Peter Parker son viejos conocidos dentro de la historia del vecino amigable.

Su origen dentro de los cómics es casi tan tradicional como el surgimiento de Peter Parker. Se tratan de historias que en una u otra historieta han acompañado a Spider-Man para darle un punto de tensión a los relatos gráficos. Esta lógica se sigue representando en las películas adaptadas en el Universo Cinematográfico de Marvel. La lógica es sencilla: no hay héroe sin villano.

Lo peculiar, visto lo visto en el tráiler de Spider-Man: No Way Home, es que esta vez no será sólo uno o dos. De hecho, serán tres, y no se descarta un cuarto adversario dentro de la trama. Luego de quedar expuesto por Mysterio, es evidente que Peter Parker tendrá problemas tanto legales como fuera del mundo jurídico.

Breve historia de los villanos de Spider-Man: No Way Home

De acuerdo con información de Cámara en mano, uno de los cómics sobre los que estará inspirada Spider-Man: No Way Home es Spider-Man: Feliz Cumpleaños, una publicación editada en varios volúmenes a través de los cuales Peter Parker entra en contacto con distintas versiones suyas y, además, enfrenta a varios de los villanos que forman parte de su narrativa.

En la adaptación de Marvel y Disney habrá, al menos, tres de ellos: Electro, Duende Verde y el Doctor Octopus. Aunque ellos no aparecieron dentro del arco argumentativo que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel, las opciones son posibles y, desde un punto de vista lógico, tiene sentido que la productora se apoye en aquellas historias para dar un nuevo marco a estos personajes.

Repasamos sus historias en Marvel y Disney, adaptaciones mediante.

Spider-man: No Way Home al rescate de un villano clásico,

el Duende Verde

Fue ek primer villano en aparecer en la pantalla grande, hace casi veinte años. Lo hizo en Spider-Man (Sam Raimi, 2002), interpretado por Willem Dafoe. Parte de la relación entre Peter Parker y este adversario nace de su interés científica, mentes intelectuales atraídas de una u otra forma. En los cómics, el Duende Verde apareció por primera vez en las historietas en The Amazing Spider-Man #14, editado en julio de 1964.

Además de estas apariciones iniciales, Duende Verde también apareció en Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2007). A estas interpretaciones se suma la hecha por Dane DeHaan en The Amazing Spider-Man 2 (2014) y la actuación de James Franco en la ya mencionada Spider-Man 3. La presencia constante de este personaje no es menor, teniendo en cuenta que es uno de los clásicos de los cómics. La frase que se pudo escuchar en el avance de Spider-Man: No Way Home hace referencia aquellos primeros encuentros: “Ten cuidado con lo que deseas, Parker”.

Puede que la historia de Norman Osborn sea una de las más turbias en el Universo Marvel. Desde el fallecimiento de su esposa luego de dar a su luz a su hijo hasta su interés por negocios cuestionables, pasando por la financiación de criminales para que los héroes de cada momento se entretuvieran mientras él realizaba otras tareas.

Uno de esos inventos, resumiendo una historia mucho más compleja, fue el Duende Verde, a quien termina asumiendo como alter ego.

Doctor Octopus: el más aclamado

Es otro de los personajes sacados de las películas de Sam Raimi y que Marvel y Disney recuperan. Debutó en Spider-Man 2 (2004). Aunque algunos de los villanos confirmados no revelaron su identidad, no es el caso del Doctor Octopus. Alfred Molina y esa frase, el “Hola, Peter”, han dado la vuelta al mundo. Si bien el propio actor se había encargado de confirmar su participación, una cosa es el rumor y otra es la imagen y las posibles interpretaciones que se puedan hacer de ellas.

Este personaje apareció por primera vez un poco antes que el Duende Verde —en los cómics—. Lo hizo en The Amazing Spider-Man #3, publicado en julio de 1963. El Doctor Octopus es la versión criminal de Otto Octavius, un físico nuclear que, en su afán por dar con un invento que le facilitara distintas tareas, sufre un accidente. Ese hecho hace que los brazos metálicos que creó se fundan a su cuerpo y mente. Esto produce distintas alteraciones en su forma de ser, dejando atrás su versión tímida.

Dentro de las adaptaciones cinematográficas, es considerado como el mejor villano que tuvo Spider-Man hasta el momento. Así se explica el espacio que tuvo en el adelanto de Spider-man: No Way Home.

Electro: conectando universos

De los personajes confirmados, Electro es el primero que escapa a la saga de Sam Raimi. Jamie Foxx, quien lo interpretó en The Amazing Spider-Man 2, confirmó que estará presente. Durante el primer avance de Spider-man: No Way Home no apareció de forma evidente, pero sí hay varios guiños que sugieren su presencia.

Dentro de los cómics, este personaje apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man # 9, editado en febrero de 1964. Su historia se explica porque el personaje ficticio de Maxwell "Max" Dillon, quien es un ingeniero eléctrico, sufre un extraño accidente. Los efectos colaterales derivan en que, a partir de ese momento, Max se convierte en un condensador de electricidad. Su personalidad se va transformando hasta dirigir organizaciones delictivas, con distintos villanos dentro de ellas.