Tras un par de años de reportes y filtraciones, finalmente llegó el momento de conocer el próximo proyecto de Guillermo del Toro. El director mexicano cumplió su promesa y compartió el primer tráiler de Nightmare Alley, un largometraje que ha causado mucha expectación no solo por el historial previo del reconocido cineasta, también porque será una producción dirigida a un público adulto. A lo anterior debemos sumar, además, un reparto de primer nivel.

Nightmare Alley será un thriller noir basado en la novela homónima de William Lindsay Gresham, publicada durante 1946. Curiosamente, esta es la segunda vez que alguien intenta adaptar la obra escrita, ya que en 1947 existió un largometraje dirigido por Edmund Goulding y protagonizada por Tyrone Power y Joan Blondell. La historia sigue el ascenso y caída de Stanton Carlisle, un estafador de millonarios. Sin embargo, su historia da un giro cuando conoce a la psiquiatra Lilith Ritter.

"Un ambicioso joven con talento para manipular a las personas con pocas palabras bien elegidas se une a una psiquiatra que es aún más peligrosa que él", menciona la breve sinopsis. Es importante mencionar que, pese al nombre, Nightmare Alley no es una película de terror o fantasía, por lo que tomará distancia de las producciones recientes del nacido en Guadalajara.

"Me sucedió con Crimson Peak [La cumbre escarlata], donde la gente entaba esperando una película de terror. Esta [Nightmare Alley] no tiene ningún elemento sobrenatural. Está basado completamente en un mundo de realidad. No hay nada fantástico. Es una película muy diferente a la habitual, pero sí, el título y mi nombre crearían esa impresión", expresó Guillermo del Toro en una entrevista con Vanity Fair.

El gran reparto de Nightmare Alley

Como se mencionó anteriormente, Nightmare Alley presume un reparto más que prometedor: Bradley Cooper (Stanton Carlisle), Willem Dafoe (Clem Hoately), Cate Blanchett (Lilith Ritter), Toni Collette (Zeena Krumbein), Richard Jenkins (Ezra Grindle), Ron Perlman (Bruno), Rooney Mara (Molly) y David Strathain (Pete Krumbein). En la dirección de fotografía encontramos a Dan Laustsen, mientras que Luis Sequeira está a cargo del diseño de vestuario y Dennis Berardi de los efectos visuales.

Si no surge ningún obstáculo inesperado en el camino, Nightmare Alley se estrenará en cines el próximo 2 de diciembre de 2021.