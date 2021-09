Diciembre será un mes clave para el mundo del cine y del entretenimiento en general. Además de Spider-Man: No Way Home, que ciertamente es el largometraje que está robando todas las atenciones en los últimos meses, también tendremos el estreno de The Matrix Resurrections. Así pues, era cuestión de tiempo para que Warner nos compartiera el primer avance, y la espera finalmente terminó. El primer anunció del tráiler de Matrix 4 ya está aquí y promete que lo veremos será espectacular.



Ya el martes, en un corto avance de apenas quince segundos incluido en YouTube, Warner anunció que el primer trailer de Matrix 4 se estrenará este jueves 9 de septiembre. En el corto clip pudo verse las icónicas píldoras azul y roja parte de la mitología de la saga, además de la conocida pared de códigos verdes. Se trató del primerísimo avance público de lo que se espera será uno de los grandes eventos de la ciencia ficción de este año.

Poco después, la web Elige tu realidad, parte de la promoción de la película, invitó a los fanáticos a realizar la ya clásica selección de conocer los secretos detrás de la Matrix. Lo demás una espera impaciente del trailer que se ha difundido hoy, en el que pueden verse las primeras imágenes de Neo y Trinity, junto con Neil Patrick Harris.

Tráiler de Matrix 4: Resurrections

Matrix 4, que cuenta con el elenco original, narrará la historia sobre lo ocurrido en lo que parece un futuro en el que Neo (Keanu Reeves) y Trinity (Carrie-Anne Moss) sobrevivieron a los eventos de la trilogía original. Aunque sabe poco sobre el argumento de The Matrix Resurrections y hacía dónde se dirige, es evidente que se trata de un recorrido novedoso por la ya conocida versión de la realidad de la clásica película de cyberpunk.