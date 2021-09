Philips se ha asociado con Spotify para llevar la sincronización de música a sus luces Hue. Los usuarios que dispongan de un sistema de luces inteligentes de Philips podrán sincronizar su cuenta de Spotify en la app 'Hue Sync' y crear una reproducción sincronizada que permitirá modificar el color y la intensidad de la luces de forma automática.

Hasta ahora, era posible crear este efecto a través de 'Hue Sync', la app de Signify para controlar las luces inteligentes de Philips. La aplicación detectaba la música mediante los micrófonos del smartphone e iniciaba una sincronización entre las luces. La función, sin embargo, obligaba a mantener el dispositivo encendido y la sincronización entre música y luces, además, no era tan precisa.

Ahora, será el Bridge de Philips quien detectará la música que se está reproduciendo. De este modo, podrá cambiar los colores y la intensidad de las luces, incluso cuando el smartphone esté bloqueado. Por lo tanto, para que el nuevo sistema funcione, los usuarios deberán contar con un Bridge de Philips Hue y las bombillas tendrán estar enlazadas a este puente de conexión.

Las bombillas más nuevas, que cuentan con Bluetooth y que, por lo tanto, pueden conectarse independientemente, no podrán formar parte del espectáculo de luces si no están enlazadas a un bridge. Además, aquellas luces que no cuenten con la posibilidad de cambiar el color, tampoco podrán sincronizarse con la música.

Las Philips Hue, además, detectarán el género, melodía o el ritmo de la música para adaptar los colores y la iluminación a la canción que está sonando. La nueva función estará disponible próximamente para las cuentas de Spotify premium y gratuitas. Estas deberán enlazarse a través de la aplicación de Philips.

Las nuevas Philips Hue ahora pueden mostrar dos colores al mismo tiempo





En paralelo, Philips ha anunciado nuevas luces y bombillas inteligentes. Entre ellas, un nuevo tubo de luz que permitirá crear el efecto ambilight tan característico de los televisores Philips, en aquellas TV de otros fabricantes. La tira LED y las lámparas de pie y de mesa Signe, además, se han renovado con la posibilidad de transmitir varios colores al mismo tiempo.

Por otro lado, Philips ha lanzado nuevas bombillas inteligentes con luces de filamento que adoptan un diseño más clásico y cambian tanto de intensidad como de tonalidad. Así como un nuevo plafón llamado Infuse que permite crear un ambiente de luces en el techo.