Los próximos estrenos de HBO Max para Latinoamérica traen un puñado de producciones esperadas tanto por los amantes de las series como los que prefieren las películas. Aunque HBO Max no suele compartir la fecha en la que estarán disponibles los contenidos, sí se tiene novedades en relación con los estrenos que traerá dentro de su plataforma durante el mes de octubre de 2021.

Puede que la mayor atención se centre en el apartado de películas, con la llegada de Dune (Denis Villeneuve), la obra inspirada en la reconocida novela de Frank Herbert, editada en 1965. La película se estrenó hace poco en cines y será incorporada durante este mes en la plataforma de HBO Max. Otra de las opciones más esperadas para este mes es The Many Saints of Newark (Alan Taylor), la película precuela a los acontecimientos de la serie Los Sopranos.

Esas no serán las únicas grandes producciones que llegarán al servicio. En cuanto a series también hay varias novedades llamativas, además de las incorporaciones que suelen hacer de forma progresiva durante cada mes. Por lo general, estas son anunciadas a través de sus redes sociales. Así que la recomendación es estar atento a sus plataformas de información para conocer detalles sobre otros estrenos de HBO Max.

A continuación, los estrenos en cuanto a series y películas que ya se conocen.

Estrenos de HBO MAX: series

Batwoman, tercera temporada - 13 de octubre.

Legends of Tomorrow, séptima temporada - 13 de octubre.

Succession, tercera temporada - 18 de octubre.

Insecure - 24 de octubre.

Asesino del olvido - Por definir.

Películas a estrenar durante octubre

The Many Saints of Newark - 1 de octubre.

Voyagers - 9 de octubre.

Dune - 22 de octubre.

Hay que recordar que, en el caso de las series, los capítulos llegan una vez a la semana. Por otro lado, en los estrenos de HBO Max no suele haber tantas novedades como en otras plataformas. Sin embargo, nutre su catálogo con otras propuestas que no presentan dentro de esta categoría. A esto se suma que la compañía celebra su aniversario número treinta, desde que la plataforma inició operaciones en 1991. Por tanto, ofrecerán una serie de especiales relacionados con varias de sus producciones más importantes durante todo el mes de octubre.