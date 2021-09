Clint Barton, interpretado por Jeremy Renner, intenta recomponer parte de su vida familiar en la próxima serie de Disney Plus, Hawkeye (creada por Jonathan Igla). Tras los sucesos de Infinite War, cuando pierde a sus seres queridos, y luego de Endgame, cuando los recupera a través del chasquido de Hulk, Clint Barton atravesó distintas circunstancias. Desde ser un agente y un héroe hasta convertirse en un asesino.

Esa mezcla, visto lo visto en el primer tráiler sobre la serie, será clave para entender cuanto ocurrirá en ella. Por tanto, se mezclarán diversas cuestiones en el relato. Clint Barton deberá recuperar momentos que antes no pudo vivir, por sus compromisos con Los Vengadores y alguna otra tarea en particular, así como encarar las consecuencias que sus actos han generado a través del tiempo. Ese es el marco en el que se presentará un personaje que, hasta ahora, no había tenido mayor referencia en el Universo Cinematográfico de Marvel, Katherine "Kate" Bishop, interpretada por Hailee Steinfeld.

Por tanto, de entrada, el tráiler parece sugerirnos la esencia de la serie: dar cierre a un personaje para dejar sentadas las bases de otro. Ese cambio de rol se encuadra en una política de renovación de personajes, sin apartarlos del todo dentro del relato. Eso explica, por ejemplo, la incorporación de Yelena Belova y también algunos guiños que se producen en relación con otro personaje clave en la historia contemporánea de las adaptaciones, Capitán América.

Hawkeye: el legado Ronin

Luego de los sucesos de Infinite War, Hakweye atraviesa una suerte de depresión en la que intenta llenar el vacío de la ausencia de su familia realizando cualquier cantidad de misiones, convirtiéndose en una suerte de sicario. Esta figura, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, tiene una referencia mucho más poética: Ronin.

El Ronin es un rol que han ocupado distintos personajes dentro de los relatos de la historietas. En la adaptación cinematográfica, Hawkeye asume este manto durante un tiempo. Viuda Negra lo encuentra, le habla sobre el plan de revivir a aquellos que murieron debido a Thanos, y lo abandona. Esa es una de las referencias más claras que ofrece el tráiler de la próxima serie de Disney. En especial porque esos acontecimientos calaron de forma especial en Kate Bishop.

Clint Barton está recomponiendo su vida familiar y en los noticieros comienza a hablarse sobre un vigilante que viste el mismo traje que él cuando se hizo Ronin. Entonces, Barton comprende que, de alguna forma, ese pasado ha generado consecuencias en el presente narrativo de la serie. No es tanto un asunto de celos, en clave “han tomado mi rol” sino de responsabilidad; en el trayecto, Hakweye hizo muchos enemigos vistiendo el manto de Ronin. Ahora esos enemigos están persiguiendo a alguien que no parece consciente de los adversarios que enfrentará.

Dentro de la mitología Marvel, Ronin hace referencia a un término japonés que describe a un samurai que va sin mayor regla por la vida. Un personaje solitario, un guerrero que no obedece a nadie. Kate Bishop asume este alter ego y Clint Barton comienza a perseguirla para hacerla cambiar de opinión. ¿El resultado? Terminan trabajando juntos porque, además de la particularidad Ronin, Kate Bishop también es buena lanzando flechas.

Steve Rogers: un recuerdo

Uno de los primeros tramos del tráiler de Hawkeye, la serie, muestra una publicidad sobre “Rogers: el musical”. Es un cartel que promociona la puesta en escena artística homenaje al Capitán América. Al fondo de esa misma escena, se lee un “Thank You”. Demasiada información junta como para no pensar que es un agradecimiento hacia uno de los íconos contemporáneos más destacados de la cultura pop contemporánea.

A su vez, sirve como una suerte de guiño al personaje. Antes de ser Capitán América en todo el sentido del personaje, hay que recordar que Steve Rogers fue utilizado como una suerte de motivador a través de actos. Ahora, tanto tiempo después, y sin él dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, es la sociedad que hace manifestaciones artísticas para celebrar y mantener vivo su legado. Al final del tráiler de Hawkeye se vuelve sobre esta idea, mostrando alguna escena del musical.

Ese género, al parecer, será clave dentro de la serie. Durante este primer tráiler, la música está orientada hacia los musicales de Navidad. ¿Por qué? Clint Barton, en esencia, sólo quiere pasar una Navidad tranquila con su familia. Esto sirve de excusa para hacer distintos chistes entre él y Kate Bishop que sirven para construir la relación y exponer la admiración de ella hacia él.

De acuerdo con el tráiler, no queda claro quién será el adversario durante este relato. Tampoco se hizo referencia a Yelena Belova, tras el guiño que se produce entre los personajes luego del final de Viuda Negra. Así que, de momento, aún quedan muchos pendientes en relación con la serie.

Hawkeye será estrenada el 24 de noviembre de 2021. La serie, como ocurrió con WandaVision (Matt Shakman), Falcón y el Soldado del Invierno (Kari Skogland) y Loki (Kate Herron), también tendrá seis episodios que se podrán ver a través de Disney Plus.