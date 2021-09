Pratiti Raychoudhury, vicepresidente y jefe de investigación de Facebook, ha compartido nuevos detalles acerca de la investigación que llevó a cabo The Wall Street Journal. El periódico estadounidense acusó a Facebook de contar con estudios que confirman lo perjudicial que puede ser Instagram para los jóvenes y de no tomar medidas para solucionarlo.

En concreto, el estudio desvelado por el citado medio detallaba que Facebook tenía datos muy precisos sobre los problemas de salud mental que pueden causar el uso de Instagram en los adolescentes. En gran parte, porque el algoritmo tiende a mostrar siempre "lo mejor".

El comunicado de Facebook destaca que la información del WSJ no es del todo precisa. La compañía, además, asegura que los informes no se interpretaron correctamente. “Simplemente no es exacto que esta investigación demuestre que Instagram es "tóxico" para las adolescentes. La investigación en realidad ha demostrado que muchos adolescentes de los que escuchamos sienten que el uso de Instagram les ha ayudado cuando están pasando por momentos difíciles y problemas que los adolescentes siempre han tenido que enfrentar”, asegura Raychoudhury.

Facebook resta importancia a los problemas de imagen corporal que causa Instagram en las adolescentes

El periódico estadounidense destacó —aunque no mostró— una diapositiva de 2019 donde Facebook detallaba que Instagram es perjudicial para las mujeres jóvenes con un titular preocupante: “Hacemos que los problemas de imagen corporal empeoren en una de cada tres adolescentes”.

La compañía de Mark Zuckerberg se defiende alegando que la diapositiva muestra 12 problemas relacionados con la salud mental. Instagram ha ayudado a los adolescentes a mejorar 11 de ellos. Algunos son la ansiedad, comparación social, problemas de sueño, problemas alimenticios o tristeza. Siendo los problemas de imagen corporal el único punto en el que la red social ha tenido un impacto negativo en los adolescentes.

La diapositiva que menciona WSJ, compartida por Facebook.

Facebook, sin embargo, no especifica una solución a este importantísimo problema. La compañía dice que el objetivo de esta investigación interna es "minimizar lo malo y maximizar lo bueno". No hace mención, además, a otro dato preocupante que desveló WSJ, donde destacaba que los adolescentes afirmaban ser adictos a la red social.

Antígone Davis, Jefe Global de Seguridad de Facebook, comparecerá ante un Subcomité de Comercio del Senado este jueves, después de que dos senadores anunciaran ante el Congreso de Estados unidos una investigación sobre los estudios de Facebook.