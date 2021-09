Todo cuanto está relacionado con Los Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya suele estar marcado por más rumores que certezas. Desde las posibles animaciones de mangas aún no adaptados al anime, hasta el reciente anuncio sobre su película live action. Aunque la saga original se emitió a finales de los 80’s, la franquicia siguió avanzando a través de distintos relatos. Eso hace que, aún en la actualidad, conserve un grupo de seguidores activo.

La principal novedad se produjo a través de The Hollywood Reporter, medio que reportó en exclusiva que habrá una película live action de Los Caballeros del Zodiaco y que incluso ya inició su filmación en países como Croacia y Hungría. Es decir, ya no se trata sólo de una intención. El medio detalló tanto a los estudios involucrados como a parte del elenco que está en la producción y el director responsable del proyecto.

Eso también implica un riesgo: pocas son las adaptaciones que logran generar satisfacción unánime en las audiencias. Entre guiones poco efectivos y malas actuaciones, varias de ellas han pasado sin generar mayor alegría. Una de los anuncios más recientes en relación con este tipo de producciones fue el de Avatar: La leyenda de Aang, una historia que también tendrá otro live action, luego de un primer intento fallido. Para alcanzar a valorar la adaptación de Los Caballeros del Zodiaco aún falta mucho, pero ya es posible hacerse una idea de la película.

¿Qué se sabe sobre la película live action

de Los Caballeros del Zodiaco?

De acuerdo con la información de The Hollywood Reporter, la película ya cuenta con director, estudios involucrados y parte de los actores que conforman el reparto.

Los estudios involucrados

Toei Animation y Sony Pictures Worldwide Acquisitions son las empresas encargadas de la producción y distribucción del live action. Toei Animation, en particular, tiene una extensa tradición con la franquicia de Saint Seiya. Esta empresa, quizá la más popular en cuanto a adaptaciones y distribución de series animadas se trata, ya ha tratado con proyectos como Los Caballeros del Zodiaco: La saga de Hades, un relato que sirvió para aclarar varias cuestiones que estaban pendiente luego de La saga del Santuario y otras más, que también estaban bajo su gestión.

¿Qué se puede intuir de esto? Parte de la seriedad con la que se encara el proyecto: la empresa que siempre administró los derechos y distribución de las historias de Los Caballeros del Zodiaco ahora quiere desarrollar el live action. Contar con Sony Pictures como parte del engranaje no es poca cosa. Eso puede servir para explicar parte del reparto, con varios actores que ya tienen una trayectoria nutrida en Hollywood.

Los actores del live action de Los Caballeros del Zodiaco

De momento, según lo adelantado por The Hollywood Reporter, el elenco está conformado por actores jóvenes y otros con más trayectoria dentro de la industria.

Arata Mackenyu

El actor nipo-americano interpretará al protagonista de Los Caballeros del Zodiaco, Seiya. La carrera actoral de Mackenyu comenzó en 2005. Desde entonces, ha estado involucrado en una extensa variedad de proyectos televisivos y cinematográficos. Puede que su participación más resonada en una película sea su paso por Pacific Rim: Uprising (Steven S. DeKnight, 2008). Sin embargo, en clave manga-anime-live action, también formó parte de las adaptaciones de Samurai X, Rurouni Kenshin: The Beginning (Keishi Ohtomo, 2021) y Rurouni Kenshin: The Final (Keishi Ohtomo, 2021).

Madison Iseman

La actriz estadounidense, que ya formó parte de proyectos como Jumanji: Welcome to the Jungle (Jake Kasdan, 2017), interpretará a Sienna. ¿Quién es ella, en el relato de Los Caballeros del Zodiaco? Dentro de esa mitología, no existe. Sin embargo, Sienna será el nombre con el que se sustituirá a Saori.

Sean Bean

El actor que interpretó a Boromir en El Señor de los anillos (Peter Jackson) y a "Ned" Stark en la primera temporada de Juego de Tronos también estará presente en este live action de Los Caballeros del Zodiaco. En esta oportunidad, Bean interpretará a Alman Kiddo, el nombre con el que se hará referencia a Mitsumasa Kido, quien en la historia original de Saint Seiya rescata a Saori Kido, que luego resulta ser Atenea. Dentro del relato clásico, él es el responsable de cuidar la armadura dorada del Caballero de Sagitario.

Otros actores involucrados en el live action, de acuerdo con The Hollywood Reporter, son Famke Janssen, Nick Stahl y Diego Tinoco. Sobre Tinoco, el medio referido indica que interpretará a alguien contratado para matar a Sienna. Dentro del relato clásico, podrían estar haciendo referencia a Ikki, el Caballero de Fénix, quien se reveló ante el orden del momento. Sin embargo, sobre estos actores aún no está anunciado su rol definitivo.

Sinopsis, director y guionistas del live action

de Los Caballeros del Zodiaco

Según el citado medio, la sinopsis del filme live action de Los Caballeros del Zodiaco va por estos lados:

“Cuando una energía mística conocida como Cosmo despierta en él, Seiya se embarca en un viaje para conquistar la antigua armadura griega de Pegaso y elegir su bando en una batalla sobrenatural por el destino de Sienna, una joven que lucha por controlar sus poderes divinos”.

A juzgar por cuanto sugiere esto, es válido sospechar que la historia se centrará en el Torneo Galáctico, uno de los primeros tramos abordados en el anime. Un detalle importante en relación con los nombres involucrados en el proyecto es Andy Cheng, una figura histórica dentro de las coreografías de combate. Cheng ya se encargó de ese trabajo en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (Destin Daniel Cretton, 2021).

Todo este grupo de actores y personal involucrado está dirigido por Tomasz Baginski. Baginski fue reconocido en los últimos meses por su trabajo detrás de los efectos especiales de The Witcher. El guion fue desarrollado por Josh Campbell y Matt Stuecken.