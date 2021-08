La presente semana será recordada, sin duda, por la filtración del tráiler de Spider-Man: No Way Home. De hecho, no recordamos ningún otro avance filtrado que haya causado tanto alboroto en internet, que en las últimas horas se ha llenado de todo tipo de teorías sobre cómo un video tan importante se escapó de los cuarteles de Marvel. Y si lo anterior no fuera suficiente, en medio de la locura Tom Holland ha publicado un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram.

Decimos “misterioso” porque el actor no agrega ningún contexto sobre a qué se refiere. Sin embargo, es evidente que Tom Holland está enterado del caos que rodea a Spider-Man: No Way Home. "¡Ustedes no están listos!", expresó el actor. Desde luego, su mensaje no hace más que confirmar lo que todos ya sabíamos: el material filtrado no es falso. Eso sí, todavía no está terminado porque faltan los efectos especiales.

El pronunciamiento de Tom Holland no es la única pista de que el tráiler de Spider-Man: No Way Home es real. Horas después de llegar a YouTube, los vídeos recibieron reclamos de Copyright por parte de Sony Pictures, dueña de los derechos del personaje arácnido: "El vídeo no está disponible. Este vídeo incluye contenido de Sony Pictures Movies & Shows, que lo ha bloqueado por motivos de derechos de autor", menciona la aclaración.

Ahora bien, tanto en Twitter como en otros rincones de internet no es complicado encontrar el avance. Resulta curioso que se mantenga en línea dada su importancia, incluso aunque todavía le falta trabajo de posproducción. Esto último ha hecho suponer a muchas personas que el primer tráiler oficial todavía está lejos de ver la luz. Sin embargo, no sabemos con certeza cuándo se grabó la filtración. Si ocurrió hace meses, entonces no descartemos que podamos verlo en la calidad adecuada en cuestión de semanas.

Por desgracia, algunas personas están aprovechando el tema para difundir otras "filtraciones" que en realidad son falsas. Por ejemplo: una imagen de Andrew Garfield en el supuesto set de rodaje de Spider-Man: No Way Home. No obstante, esta fotografía pertenece a la filmación de The Amazing Spider-Man. Así pues, debemos ser cuidados y mesurados con los que veamos a partir de hoy. Recuerda que Spider-Man: No Way Home se estrena el 22 de diciembre de 2021, a menos que la pandemia diga lo contrario.