The Rocketeer, uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, prepara su regreso de la mano de Disney Plus. De acuerdo a un reporte de Deadline, los dirigidos por Mickey ya dieron luz verde al proyecto, el cual llevará por nombre The Return of the Rocketeer. Aparentemente, la idea de la compañía es que el largometraje sea exclusivo de la mencionada plataforma de vídeo en streaming, logrando as reforzar todavía más su catálogo original.

La producción de The Return of the Rocketeer estará en manos de David y Jessica Oyelowo, quienes han participado en filmes como A United Kingdom, Nina y Captive. Lo interesante, sin embargo, es que David Oyelowo, además de producir, también podría protagonizar la película. Eso sí, en este sentido todavía no existe nada oficial y lo mejor será tomarlo con pinzas.

Según el citado medio, The Return of the Rocketeer tendrá la visión de un equipo creativo totalmente nuevo. Por ejemplo, el largometraje tendrá como guionista a Edward Ricourt, la menor maestra detrás de las películas de Los ilusionistas y Jessica Jones de Netflix. La historia se centraría en Tuskegee, un aviador retirado que se pondría en los pies de Rocketeer.

The Return of the Rocketeer, la primera película entre Disney Plus y Yoruba Saxon

Uno de los puntos que más destaca Deadline es que The Return of the Rocketeer será el primer largometraje producto de la colaboración entre Disney Plus y Yoruba Saxon. Esta casa productora es propiedad de los ya nombrados David y Jessica Oyelowo. Pese a su corta historia (desde 2014) en la industria cinematográfica, en su historial presumen acuerdos multimillonarios con Paramount, HBO y Filmrise, por ejemplo.

The Rocketeer se ganó a millones de fans durante su estreno en 1991. Es decir, tuvieron que pasar tres décadas para que Disney hiciera realidad su regreso. La plataforma de vídeo en streaming está permitiendo a los liderados por Bob Chapek experimentar con proyectos que, si bien no cumplen las condiciones para conquistar la pantalla grande al nivel de un blockbuster, tiene la capacidad suficiente para atraer a nuevos suscriptores a su servicio. Este último, por cierto, recientemente superó los 116 millones de suscriptores.