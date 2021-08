Luego de una primera temporada exitosa, The Morning Show se asoma como otra de las producciones a tener en cuenta durante los próximos meses. Aunque Apple TV aún no cuenta con un catálogo de contenidos demasiado amplio, sí tiene dentro de su oferta una serie de proyectos que llaman la atención. The Morning Show es uno de ellos.

La serie dramática, inspirada en recrear las mútiples tensiones que se presentan en el universo de la televisión, cuenta con varias de las actrices más prestigiosas y carismáticas en la actualidad, junto con Steve Carell. Desde Jennifer Aniston y Reese Witherspoon hasta Gugu Mbatha-Raw, quien hace poco fue una de las piezas clave de Loki (Kate Herron, 2021). Vistos los distintos avances, estas actrices seguirán a cargo de buena parte de la narrativa; en especial, Jennifer Aniston.

Hay que recordar que Jennifer Aniston, debido a su actuación durante la primera temporada como Alex Levy, fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz de Serie de Televisión Dramática y a los Premios del Sindicato de Actores como Mejor interpretación femenina. Esta última nominación la ganó.

El nuevo tráiler de The Morning Show

¿Qué trae de nuevo la segunda temporada de The Morning Show? Un puñado de personajes que alterarán parte del relato, que es como decir la tensión y el drama. A esta temporada se suman Julianna Margulies (Urgencias y The Good Wife), quien interpretará a Laura Peterson, una reportera. Ruairi O’Connor (Expediente Warren: Obligado por el demonio) se incorporará al elenco como Ty Fitzgerald, quien es una figura del universo YouTube.

Además de ellas también se sumarán Greta Lee y Hasan Minha. Lee lo hará como Stella Bak, una especialista en información sobre tecnología, y Minha, como Eric Nomani. La segunda temporada de la The Morning Show también tendrá a Holland Taylor, quien ya ganó un Emmy.

Esa polifonía de actrices y actores reconocidos hace que el interés en relación con esta serie sea elevado, teniendo en cuenta que no se trata sólo de un cúmulo de actores sino que también cuenta con una guión y una dirección sólida, a juzgar por las críticas favorables durante la primera temporada.

La segunda temporada de The Morning Show será estrenada el 17 de septiembre a través de la plataforma de Apple TV Plus. La serie contará con diez episodios que serán emitidos de forma semanal.