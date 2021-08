El mercado de la música en streaming sigue siendo altamente competitivo, pese a que Spotify es la compañía que lleva claramente la delantera y, de una forma u otra, es la que ha venido imponiendo las dinámicas de la industria.

Su modelo freemium, con un tier totalmente gratuito basado en publicidad (y limitado en opciones) no es una tónica habitual en la industria, pero siempre le ha servido como un catalizador para atraer nuevos suscriptores. También ha actuado como elemento diferenciador en una industria que se mueve bajo las mismas normas y con casi los mismos precios.

Ahora, en un intento por ir un paso más allá respecto a la competencia, Spotify ha revelado que planea introducir otro modelo más de suscripción, el cual se sumaría a los actuales. Se trata de un tier de precio muy reducido que combina algunas de las funciones gratis y premium de la plataforma. Su nombre es Spotify Plus.

Spotify Plus es exactamente igual que la modalidad premium, pero con anuncios

Spotify Plus permite la escucha de cualquier canción disponible en el catálogo pero, eso sí, con anuncios a lo largo de la reproducción. Todo, por un precio de 0,99 euros al mes.

Es decir: esta nueva suscripción ofrece el mismo conjunto de funciones que encontramos en la modalidad gratuita con publicidad, pero sí permite pasar las canciones un número ilimitado de veces. El modelo gratuito, recordemos, no permite omitir más de seis canciones por hora.

Con Spotify Plus, los usuarios también son libres de elegir qué canciones específicas quieren escuchar, en lugar de limitar la reproducción de forma aleatoria al contenido de las listas de reproducción o de los propios discos.

Todavía no está claro si Spotify Plus llegará de forma general al resto de usuarios. No obstante, se trata de un modelo mixto bastante interesante para aquellos que buscan disfrutar de las bondades de la plataforma al menor coste posible.

En definitiva, una vuelta de tuerca al modelo gratuito, con menos beneficios que el premium, pero que igualmente puede acabar generando bastante interés entre los usuarios de Spotify.