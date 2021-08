The Mandalorian, la popular serie de Star Wars, es uno de los contenidos más destacados de Disney Plus. En sus dos temporadas ha logrado cautivar a los espectadores, muchos de los cuales sueñan con ver un juego que tenga a "Mando" como uno de sus personajes. Sin embargo, el salto al mundo de los videojuegos más allá de Fortnite, de momento, se alimenta solo de rumores y no hay información oficial al respecto.

Pero en las últimas horas ha salido a salido a la luz un vídeo que muestra cinco minutos de gameplay de un supuesto título de The Mandalorian. El material, publicado en YouTube, comienza mostrando la pantalla de inicio del juego, con varias opciones para elegir el camino deseado. Grogu (Baby Yoda) está sentado junto al fuego con el interruptor de la nave estelar de Mando, la Razor Crest.

Lo primero que llama la atención en este punto, y que podría poner en duda la veracidad el juego, es el diseño de la pantalla. El tamaño de las opciones luce demasiado grande en relación o que se puede ver en la actualidad. Asimismo, las transiciones entre un punto y otro luce algo tosca, aunque esto también podría verse en un juego que aún está en desarrollo, en caso que fuera así.

¿Es realmente el juego de The Mandalorian?

Crédito: Christopher Turner (YouTube)

El vídeo también muestra la pantalla de carga. La descripción del hierro mandaloriano conocido como Beskar, como señala DSOGaming, es similar a la que se puede obtener en Wookieepedia. Luego el jugador controla a Mando en tercera persona, pero los gráficos lucen llamativamente similares a Star Wars Battlefront II.

Las imágenes también muestran personaje principal usando su bláster para eliminar Stormtroopers. Star Wars: The Mandalorian también se muestra que el jugador puede cambiar su arma entre el bláster estándar, un gancho de agarre, un lanzallamas, una lanza Beskar y los Whistling Birds.

Por último, la parte final del vídeo publicado por Christopher Turner revela que el título se estaría ejecutando en Stadia. Sin embargo, existen las dudas de si se trata de un juego oficial o uno desarrollado por la comunidad de fanáticos. Y es que la plataforma de Google no permite que se personalicen los juegos.

Ahora solo resta esperar para saber si en el futuro llegará un juego basado en The Mandalorian. Por lo pronto, los fanáticos pueden volver a ver la serie en Disney Plus y quienes no lo hicieron aventurarse por primera vez en este mundo.