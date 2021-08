If Only iba a ser una serie dramática filmada en Turquía hasta que el gobierno de ese país prohibió su grabación. Netflix se había apoyado en la guionista turca Ece Yörenç para desarrollar la historia. Sin embargo, la incorporación de un personaje gay derivó en la censura local sobre la producción. Desde el año pasado, la empresa canceló el rodaje porque no deseaba prescindir de este personaje.

Se supo poco más sobre el proyecto hasta este momento, cuando la empresa ha retomado los trabajos de producción y filmación en España. Aunque Netflix no podrá desarrollar la historia original vinculada con Turquía, la productora ha dado una vuelta de tuerca para continuar con su relato. Para ello realizó distintos cambios, desde los actores hasta el nombre del proyecto, con el objetivo de presentarlo como una serie global antes que un producto local.

Los países seleccionados para continuar con el proyecto son España y Francia, en las ciudades de Madrid, Sevilla y París. El reparto también tendrá mayor participación de actores españoles sin que pierda la esencia inicial, basada en un elenco con actores turcos. A este cambio de localización y de elenco también se suma el del nombre. La serie que se llamaría If Only ahora pasará a llamarse Si lo hubiera sabido.

If Only: de la censura a un giro leve

Megan Montaner será la protagonista de Si lo hubiera sabido

If Only, a partir de ahora Si lo hubiera sabido, puede entenderse como una apuesta política de Netflix, acorde a la tendencia de cambios que corren en distintas sociedades. Irma Correa, la guionista que trabaja junto con Ece Yörenç para la adaptación española, ofreció algunas ideas al respecto.

Lo hizo en declaraciones dadas a Bloomberg, medio al que explicó: “No estamos contando una historia española o turca, sino universal”. A este comentario agregó: “Hemos trabajado para reflejar lo que vemos como una sociedad abierta y plural, en la que todos se sentirán representados”.

La sinopsis de Si lo hubiera sabido gira entorno a Emma, ​​una mujer de treinta años que desea explorar nuevas posibilidades, luego de agotarse de un matrimonio de diez años. ¿Qué ocurre? A través de un evento sobrenatural, Emma podría viajar a través del tiempo y ocupar el puesto de una mujer más joven y, así, hacer una suerte de redención de sí misma, explorando otras formas de vida.

De acuerdo con información recopilada por Bloomberg, el Gobierno de Turquía no tiene pensado tomar alguna medida contra la productora ante la nueva adaptación. Se espera que Si lo hubiera sabido sea distribuida en distintas partes del mundo y, sí, dentro de ellas, Turquía. Si lo hubiera sabido será protagonizada por Megan Montaner.